Al XXXIX Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, l’Argentina vince il Miglior film in tutte le sezioni

L’Argentina vince il 39° Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste: suoi sono il Miglior Film di Concorso Ufficiale, Contemporanea Concorso e Cinema e Letteratura. Il Cile si afferma con tre film che recuperano e riscattano la sua memoria e la sua storia. Brasile, Messico, Perù sono tra i Paesi premiati nelle diverse sezioni, da Giurie che hanno apprezzato storie di giovanissimi in difficoltà, di donne alla ricerca di se stesse e della memoria, che dev’essere sempre difesa.

Il film argentino Adulto di Mariano González si aggiudica il Concorso Ufficiale e vince come Miglior Film e per la Miglior Regia. Il film “evidenzia il passaggio dall’infanzia alla maturità in un contesto familiare e sociale degradato e silenziato” spiega la Giuria, che sulla regia di Mariano González osserva come “il suo ingegnoso gioco di inquadrature, stabilità, instabilità, messa a fuoco e direzione attoriale conduca un conflitto inizialmente invisibile che si rivela nelle scene finali”. Il peruviano La piel más temida di Joel Calero ottiene il Premio Speciale della Giuria per il suo “sguardo al passato recente e doloroso di una società alla ricerca della propria identità”. Menzione Speciale per il brasiliano O vazio de domingo à tarde di Gustavo Galvão, per come racconta “luci e ombre del cinema” e, allo stesso tempo, “denuncia il maschilismo imperante” in quel mondo. La Miglior Sceneggiatura è del messicano Lumbrensueño di José Pablo Escamilla e Nicolasa Ruiz, che ha “affrontato un problema intimo, familiare e sociale attraverso una narrazione trasgressiva, lontana dalle convenzioni del realismo”. Ancora una volta, il Premio al Miglior Interprete va a un’attrice: Paulina García sensibile protagonista della produzione uruguayano-argentina Milonga. “Un brillante lavoro di recitazione attraverso il viaggio di uno stato emotivo conflittuale con precedenti distruttivi che introduce lo spettatore nel dolore di una donna e di una madre” è la motivazione del premio.

In Contemporanea Concorso sono argentini il Miglior Film e la Migliore Sceneggiatura. Ottiene il primo riconoscimento El sueño de Emma di Germán Vilche, che “intercetta temi di profonda attualità, stimolando riflessioni su tematiche quotidiane, calandoli in uno scenario naturale cinematograficamente poco conosciuto dell’Argentina”. Il secondo va a El hombre muerto, il cui copione “con un occhio alla grande lezione del western, classico e non, in un clima a tratti surreale, racconta, con poesia e in maniera al contempo impietosa e grottesca, la brutalità della società umana”. La colombiana Nina Marín vince il Premio Speciale della Giuria con il suo Tierra quebrá, che, annota la Giuria, “si muove fra denuncia sociale, realismo magico e tragedia greca, con personaggi che agiscono in un’atmosfera promiscua e fatale”. Al messicano Los hijos de la costa di Bruno Bancalari il premio alla Miglior Produzione “per l’accurata e pluriennale ricerca, con proiezione anche nel mercato discografico, nell’ambito di una musica popolare con radici afroamericane e per aver saputo ritrarre una comunità raccolta intorno ai propri riferimenti identitari”. L’argentino Yo filmé a Osvaldo Bayer di Fabio Zurita, presentato in questa sezione, ha vinto il Premio del Pubblico.

Miglior film argentino anche in Cinema e Letteratura: Cornelia frente al espejo di Daniel Rosenfeld convince la Giuria perché è “un suggestivo adattamento del difficile racconto omonimo di Silvina Ocampo, con una magistrale trasposizione attraverso un sobrio dialogo fra i primi piani dei protagonisti e della realtà che li circonda”. Menzione Speciale per il cileno Locas mujeres di María Elena Wood, “che riesce a trattare con garbo e coraggio la complessa relazione sentimentale tra Gabriela Mistral, premio Nobel per la letteratura, e Doris Dana, montando con lirismo e rigore audio e immagini inediti”

Va al Cile anche il Premio Malvinas: Las dawsonianas di Roberto Riveros è piaciuto alla Giuria degli studenti dell’Istituto Marco Belli per come “riesce a trasmettere l’intensità delle testimonianze di queste donne coraggiose, affinché le loro esperienze rimangano come esempio di solidarietà e lotta e non vengano dimenticate”; Menzione Speciale al cileno-italiano-svedese Bastardo. La herencia de un genocida di Pepe Rovano. Il Premio Mundo Latino è stato vinto dal brasiliano Decidieron matarnos, decidimos no morir di Pablo Guelli, “per le sue qualità visive, per il dinamismo del suo montaggio, così come per l’audacia della sua sceneggiatura”.

Il Premio per la Miglior Colonna Sonora va al peruviano La herencia de Flora di Augusto Tamayo, “perchè la personalità e l’estro armonico dei due compositori creano un pathos unico e coinvolgente per sottolineare in modo forte e deciso tutta la storia del film”. Memorias de un cuerpo que arde di Antonella Sudasassi Furniss vince il Premio Contemporanea Ventana Sur assegnato dalla giuria giovanile dell’ARCI Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia.

La Cerimonia di Premiazione ha contato sulla presenza di uno dei registi più prestigiosi del cinema internazionale: Constantin Costa-Gavras ha ricevuto il Premio Allende ed è stato protagonista di una due giorni che il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano ricorderà a lungo con affetto e con orgoglio. Prima la Masterclass all’Università di Trieste e poi il conferimento del Premio Allende. In quest’occasione, è stata data lettura del saluto che Massimo Bray, Direttore Generale della Enciclopedia Italiana Treccani, ha voluto dedicare a “un artista straordinario che si è imposto come autore a livello internazionale con Z ‒ L’orgia del potere, film politico, ma anche spettacolare e d’effetto, che nel 1969 ha vinto un premio della giuria al Festival di Cannes e nel 1970 l’Oscar per il miglior film straniero e ha continuato a lavorare per un cinema di denuncia e d’impegno. Penso ad esempio a Missing ‒ Scomparso, premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes e per la cui sceneggiatura Costa Gavras ha vinto l’Oscar nel 1983 o a Music box ‒ Prova d’accusa, premiato nel 1990 con l’Orso d’oro al Festival di Berlino, film capaci di richiamare l’interesse del grande pubblico su temi scottanti con grande onestà civile e la struttura e il ritmo dei thriller”

Il 39° Festival del Cinema Ibero-Latino Americano chiuderà domenica 20 ottobre con il programma di film che trovate al fondo del comunicato, dopo i Premi e le Motivazioni. Nella Sala Grande del Teatro Miela saranno proiettati i film vincitori, mentre in Sala Birri saranno proposti diversi film delle sezioni Contemporanea Mundo Latino, Cinema e Letteratura, Contemporanea Malvinas.

Al Museo della Comunità Ebraica “Carlo e Vera Wagner”, la seconda parte della sezione Shalom: il sentiero ebraico in America Latina, con cinque film a tema ebraico. Prima dell’inizio delle proiezioni, alle ore 9.30, un momento speciale per il Festival e per il Rabbino Ariel Haddad: una delegazione di due poliziotti dell’Ufficio Storico della Polizia di Stato, arrivata appositamente da Roma, consegnerà al Rabbino e al direttore del Festival Rodrigo Diaz alcuni libri, che testimoniano l’impegno e la vicinanza della Polizia di Stato alla Memoria e al Ricordo, temi che da sempre caratterizzano l’attività dell’Ufficio storico.

PREMI E MOTIVAZIONI

CONCORSO UFFICIALE

Miglior film

Adulto di Mariano González (Argentina, 2024)

A partire dal mondo interiore di un adolescente, si evidenzia il passaggio dall’infanzia alla maturità in un contesto familiare e sociale degradato e silenziato.

Premio Speciale della Giuria

La piel más temida di Joel Calero (Perù, 2023)

Uno sguardo al passato recente e doloroso di una società alla ricerca della propria identità.

Menzione Speciale

O vazio de domingo à tarde di Gustavo Galvão (Brasile, 2023)

Luci e ombre del cinema attraverso due storie, due vite, due donne e allo stesso tempo una denuncia del maschilismo imperante nel mondo del cinema.

Miglior regia

Mariano González (Adulto)

In linea con una storia minimalista, il suo ingegnoso gioco di inquadrature, stabilità, instabilità, messa a fuoco e direzione attoriale conduce un conflitto inizialmente invisibile che si rivela nelle scene finali.

Miglior Sceneggiatura

Lumbrensueño di José Pablo Escamilla, Nicolasa Ruiz (Messico, 2023)

Per aver affrontato un problema intimo, familiare e sociale attraverso una narrazione trasgressiva, lontana dalle convenzioni del realismo.

Miglior Interprete

Paulina García (Milonga)

Un brillante lavoro di recitazione attraverso il viaggio di uno stato emotivo conflittuale con precedenti distruttivi che introduce lo spettatore nel dolore di una donna e di una madre.

CONTEMPORANEA CONCORSO

Miglior film

El sueño de Emma di Germán Vilche (Argentina, 2024)

Il film intercetta temi di profonda attualità, stimolando riflessioni su tematiche quotidiane, calandoli in uno scenario naturale cinematograficamente poco conosciuto dell’Argentina.

Premio Speciale della Giuria

Tierra quebrá di Nina Marín (Colombia, 2023)

Il film, caratterizzato da un bianco e nero e da dialoghi essenziali, si muove fra denuncia sociale, realismo magico e tragedia greca, con personaggi che agiscono in un’atmosfera promiscua e fatale.

Migliore Sceneggiatura

El hombre muerto di Andrés Tambornino, Alejandro Gruz (Argentina, 2023)

Con un occhio alla grande lezione del western, classico e non, in un clima a tratti surreale, il film racconta, con poesia e in manera al contempo impietosa e grottesca, la brutalità della società umana.

Miglior Produzione

Los hijos de la costa di Bruno Bancalari (Messico, 2024)

Per la accurata e pluriennale ricerca, con proiezione anche nel mercato discografico, nell’ambito di una musica popolare con radici afroamericane e per aver saputo ritrarre una comunità raccolta intorno ai propri riferimenti identitari.

CINEMA E LETTERATURA

Miglior film

Cornelia frente al espejo di Daniel Rosenfeld (Argentina, 2013)

Daniel Rosenfeld realizza un suggestivo adattamento del difficile racconto omonimo di Silvina Ocampo con una magistrale trasposizione attraverso un sobrio dialogo fra i primi piani dei protagonisti e della realtà che li circonda.

Menzione speciale

Locas mujeres di María Elena Wood (Cile, 2011)

Maria Elena Wood riesce a trattare con garbo e coraggio la complessa relazione sentimentale tra Gabriela Mistral, premio Nobel per la letteratura, e Doris Dana montando con lirismo e rigore audio e immagini inediti.

PREMIO DEL PUBBLICO

Yo filmé a Osvaldo Bayer di Fabio Zurita (Argentina, 2024)

PREMIO MALVINAS

Istituto Marco Belli

Las dawsonianas di Roberto Riveros (Cile, 2022)

Perché in questo documentario il regista Roberto Riveros, attraverso diversi elementi ben orchestrati, riesce a trasmettere l’intensità delle testimonianze di queste donne coraggiose, affinché le loro esperienze rimangano come esempio di solidarietà e lotta e non vengano dimenticate.

Menzione speciale

Bastardo. La herencia de un genocida di Pepe Rovano (Cile/Italia/Svezia, 2023)

Per la ricchezza e originalità di questo diario intimo, il coraggio e l’umanità che il regista, Pepe Rovano, infonde in questo documentario e condivide con gli spettatori

PREMIO MUNDO LATINO

Decidieron matarnos, decidimos no morir di Pablo Guelli (Brasile, 2024)

Per le sue qualità visive, per il dinamismo del suo montaggio, così come per l’audacia della sua sceneggiatura e per la capacità di suscitare un’intensa commozione e riflessione.

PREMIO MIGLIOR COLONNA SONORA

La herencia de Flora di Augusto Tamayo (Perù, 2024)

Perché la personalità e l’estro armonico dei due compositori creano un pathos unico e coinvolgente per sottolineare in modo forte e deciso tutta la storia della pellicola.

PREMIO CONTEMPORANEA VENTANA SUR

Memorias de un cuerpo que arde di Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, Spagna, 2024)

Per la straordinaria attualità, la vulnerabilità e la realtà profonda e intricata dell’esperienza dell’essere donna, evocate con grazia e simultaneamente crudezza dalla combinazione di immagini delle scene di vita più intime delle protagoniste e delle voci con il racconto a parole, privo di filtri e vivo, che fa di questo film un’eccellenza che ha toccato il sentire di tutte, ma soprattutto di tutti.