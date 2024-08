Alla scoperta delle cascate del Cornappo, escursione per tutti Domenica 25 agosto

Prosegue il calendario delle escursioni de I Sentieri delle Pro Loco 2024. Domenica 25 agosto, sarà possibile immergersi nella natura incontaminata della Val Cornappo e ammirare le cascate più suggestive del territorio. L’escursione – organizzata da Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža Unpli APS con la Pro Loco Val Cornappo e le guide Wild Routes – porterà alla scoperta di sentieri e angoli nascosti del comune di Taipana.

“Questa escursione è l’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta – ha commentato la presidente del Consorzio Giovanna Rossetto -, in compagnia di amici e familiari, e scoprire le meraviglie del territorio. Non perdetevi l’opportunità di ammirare le cascate del Cornappo e di respirare l’aria pura della montagna accompagnati dalle guide esperte di Wild Routes. Ringraziamo la Pro Loco Val Cornappo che ci ospiterà in questa bellissima escursione”.

Un’avventura per tutta la famiglia

Il percorso, lungo circa 5 km con un dislivello di 250 metri, è adatto a tutti (bambini dagli 8 anni in su), e si sviluppa in un ambiente naturale di grande bellezza. Ammirare le cascate che scaturiscono dalle sorgenti del Cornappo sarà un’esperienza indimenticabile.

Equipaggiamento

Per affrontare al meglio l’escursione, è consigliato indossare abbigliamento comodo e adatto alla stagione, portare con sé scarpe da trekking, una giacca a vento, acqua, snack, crema solare, un cappello o un foulard e, se lo si desidera, dei bastoncini da trekking.

Informazioni

Il ritrovo è previsto per domenica 25 agosto alle ore 8.30, in Piazza a Cornappo di Taipana (UD) per partire alla scoperta delle cascate più suggestive del territorio. L’escursione, della durata di circa 3 ore, è adatta a tutti e si svolgerà su un percorso facile. Il costo è 15 euro (biglietto intero) e 7.50 euro (per ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati). Invece è gratuito per i minori 12 anni accompagnati.