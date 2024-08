Allarme meteo gialla. Domani possibili temporali anche di forte intensità soprattutto su pianura e costa

Torna l’allerta meteo gialla in Friuli per oggi sabato 17 agosto ma soprattutto domani con possibili temporali, grandinate e rovesci in diverse zone. I fenomeni potrebbero essere di forte intensità dopo giorni di caldo estremo l’energia accumulata è altissima. L’avviso di criticità idrogeologica per temporali è stato emesso ieri e prevede per domenica l’arrivo di un fronte freddo atlantico che determinerà instabilità su tutta l’Italia con repentino calo delle temperature. Le Previsioni meteo quindi prevedono: Marcata variabilità con temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore.

Localmente i temporali potranno essere forti, più probabilmente su pianura e costa.