All’Associazione Azzurra Malattie Rare Onlus il ricavato della raccolta fondi per la vendita del libro Aria, Terra, Acqua e Fuoco”

È stato consegnato questa mattina presso il Double Tree by Hilton Trieste nelle mani del presidente di Azzurra Malattie Rare Onlus dell'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Alfredo Sidari l'assegno da 1000 euro contenente i fondi destinati all'Associazione da parte del Lions Club Duino Aurisina e delle realtà che hanno contribuito all'iniziativa benefica (Ajser 2000, Generazione Rilke, Gruppo Ermada, Le vie delle foto). La somma costituisce il ricavato di una raccolta fondi realizzata attraverso la vendita del libro fotografico benefico "Aria, Terra, Acqua e Fuoco" di Alan e Roberta Ravalico pubblicato a cura de Le vie delle Foto e del Lions Club Duino Aurisina: uno straordinario viaggio fotografico sugli elementi essenziali della nostra terra con scatti dei fotografi Alan Ravalico e Roberta Godnich. Il volume è stato realizzato con l'appoggio e il contributo del Lions Club Duino Aurisina. La Presidente del Lions Club di Duino Aurisina, Donatella Pross, accompagnata dai Soci e dal neo Consiglio Direttivo, ha avuto modo di ringraziare i fotografi e Le vie delle foto per la preziosa iniziativa rivolta a un duplice obiettivo: aiutare Azzurra Malattie Rare e sensibilizzare verso la tutela dell'ambiente. Il libro infatti è stato inserito anche all'interno del calendario di attività e presentazioni della Settimana della mobilità sostenibile, promossa e voluta dal Vicesindaco e Assessore comunale all'Ambiente di Duino Aurisina, Massimo Romita, pure presente alla consegna. Alfredo Sidari ha ringraziato il Lions e tutte le realtà che si sono messe a disposizione per promuovere l'iniziativa a sostegno dell'Associazione da lui rappresentata. Linda Simeone, direttrice de Le vie delle foto ha ringraziato i fotografi per aver messo a disposizione le loro splendide immagini. In chiusura la presidente della Lilt Trieste, Sandra Dudine, ha voluto ringraziare i Lions e tutti i volontari delle varie associazioni per la sensibilità dimostrata.

IL LIBRO

ARIA TERRA ACQUA E FUOCO

Sono i quattro elementi naturali che compongono la materia, i mattoni del mondo. A loro si associano le 4 stagioni, i 12 segni zodiacali, le fasi della vita… Il libro Azzurra Malattie Rare Onlus ha come scopo quello di aiutare i bambini dell'Associazione Azzurra Malattie Rare Onlus dell'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo. Con il sostegno del Lions Club Duino Aurisina, del Gruppo Ermada Flavio Vidonis e de Le vie delle Foto è stato possibile realizzare un volume di straordinaria bellezza disponibile su prenotazione via mail scrivendo a: leviedellefoto@gmail.com

GLI AUTORI

ALAN & ROBERTA RAVALICO

Viaggiare e fotografare, fotografare e viaggiare: ormai sono due cose che per noi non possono esistere l'una senza l'altra.

