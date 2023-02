Alleanza Verdi e Sinistra condanna duramente le parole dell’assessore leghista Alessandro Ciani del comune di Udine

L’Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde – Verdi, Sinistra Italiana, Possibile), lista in sostegno al candidato sindaco prof. Alberto Felice De Toni per le prossime elezioni comunali del 2-3 aprile 2023, condanna duramente le parole dell’assessore leghista Alessandro Ciani del comune di Udine, il quale afferma che “in questo periodo in cui c’è la tendenza a negare l’ovvietà, a noi piace ribadirla: i bambini nascono grazie a mamma e papà, e nascono maschietti o femminucce, restando tali per tutta la vita”. Siamo in campagna elettorale e pare che la giunta Fontanini senta la disperata esigenza di assicurarsi i voti di una fetta di elettorato omolesbobitransfobico, che evidentemente crede esista ancora. “Le dichiarazioni dell’assessore Ciani, in relazione ai semafori a luce rosa e azzurra per i nascituri e le nasciture, che la giunta vuole piazzare in via Lionello a Udine, sono aberranti. I bambini non nascono con l’esigenza di essere classificati con due colori stereotipati, piuttosto hanno bisogno che le loro famiglie siano riconosciute dallo Stato e da un assessore che dovrebbe essere l’assessore di tutt*, non solo delle famiglie eteronormate”, commenta Arianna Facchini (AVS). “Una versione riveduta e (neanche tanto) corretta del ‘fare figli per la patria’ di triste memoria, e dal sapore non meno stantio”, aggiunge Andrea Di Lenardo (AVS), che continua: “Il peggio si è toccato con queste ultime dichiarazioni, volte unicamente a escludere tutte le famiglie omogenitoriali e non conformi ai parametri eteronormativi imposti da questa destra sempre più estrema, per non parlare della negazione transfobica della propria identità di genere”.