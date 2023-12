Alleanza Verdi e Sinistra Fvg: Emendamento alla legge di Stabilità. Promuovere contenuti ecologici e promozione sociale delle CER

“Le Comunità energetiche rinnovabili sono economicamente sostenute dalla Regione ma fino ad oggi l’Amministrazione non ha sviluppato una capillare azione informativa istituzionale: la notizia che ieri a Spilimbergo si è svolto il primo di una serie di incontri pianificati dalla Regione e rivolti alla cittadinanza e agli amministratori ha preceduto di poche ore discussione in aula della mia richiesta di una diffusa azione promozionale e conoscitiva delle CER che ho presentato con un emendamento alla legge di Stabilità 2024.”

Lo dichiara la consigliera regionale Serena Pellegrino, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, vice presidente della IV Commissione consiliare, precisando:

“Ho letto con interesse le parole con cui l’assessore regionale per la difesa dell’Ambiente è intervenuto in videoconferenza all’incontro, ma devo evidenziare che non ha dato risalto al rilevante impatto sociale insito nella progettualità delle CER, strettamente connesso agli obiettivi di transizione energetica e rilevante fin dalle primissime fasi di costruzione delle Comunità.

La capillarità dell’informazione rivolta a coinvolgere efficacemente sul consumo sostenibile di energia ricavata da fonti rinnovabili non può infatti trascurare di introdurre i cittadini e le amministrazioni, oltre che sui benefici economici diretti e indiretti, alla innovativa dimensione sociale delle CER, così da stimolare la riattivazione di un sistema di relazioni tra le persone, tra cittadini e amministrazioni, e di responsabile partecipazione al conseguimento della riconversione ecologica del sistema energetico.”

Conclude la consigliera Pellegrino: “Ci fa piacere che l’assessore Scoccimarro abbia a cuore il tema delle CER, ma ci aspettiamo che le sue parole producano un seguito concreto anche nella prospettiva dell’innovazione sociale, la prova sarebbe che il mio emendamento oggi venisse favorevolmente considerato e accolto.”