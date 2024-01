Alleanza Verdi e Sinistra: Inaccetabile la richiesta della Danieli relativa ai nomi delle 24mila firme contro acciaieria

Breve nota di Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde – Verdi Sinistra Italiana Possibile) relativamente alla richiesta della Danieli di Buttrio di conoscere l’identità dei firmatari della petizione popolare contro l’acciaeria a San Giorgio di Nogaro: “Riteniamo inaccettabile la richiesta di accesso da parte della Danieli all’elenco dei 24.000 firmatari della petizione contro il progetto di acciaieria in Laguna. Esprimiamo molta preoccupazione per questa azione dagli scopi non chiari, ma inquietanti, e chiediamo alla Regione di resistere a un atto che sembra, ai nostri occhi, virato a una intimidazione contro la libera espressione democratica dei cittadini friulani. Tuteleremo con ogni azione possibile il diritto al dissenso della cittadinanza e dei comitati. Siamo stati e saremo sempre dalla loro parte in questa battaglia a tutela della laguna, dell’ambiente e dell’esercizio dei diritti democratici”.