All’università della Terza Età Paolo Naliato”, mercoledì in “scena”: “L’Italia nella Guerra Fredda”

Si intitola “L’Italia nella Guerra Fredda” la conferenza che si svolgerà mercoledì 6 novembre, all’università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine, nell’ambito del ciclo di incontri “L’Italia della Repubblica. Dai valori della Costituzione all’Europa di domani”. Giulia Caccamo, docente dell’università di Trieste, proporrà un’analisi degli anni che videro la contrapposizione politico-ideologica tra gli U.S.A. e l’U.R.S.S. dopo la Seconda Guerra Mondiale, e metterà in luce le conseguenze post-belliche per il nostro Paese – che incisero profondamente sulla nostra regione – e poi la sua posizione sempre più rilevante nello scacchiere strategico internazionale. La conferenza, organizzata in collaborazione con l’ANPI di Udine, inizierà alle 17.00 e si terrà nella sede di via Piemonte (al civico 82). Ingresso libero.