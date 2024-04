Amianto cerimonia al monumento di Panzano: Lenarduzzi (Pd), benefici vadano a vittime e eredi.

“Chiediamo alle forze politiche in Parlamento un serio impegno per modificare la legge che travisa e sposta il riconoscimento e economico dalle vittime e familiari degli esposti amianto alle realtà produttive. Analogamente chiediamo alla Giunta regionale di agire sul governo per modificare la normativa e destinare le risorse del fondo amianto esclusivamente agli ex esposti o loro eredi”. È la richiesta di Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda (Udine) e presidente dell’assemblea Pd Fvg, oggi a Panzano (Gorizia) alle celebrazioni per le vittime dell’amianto.

Il sindaco friulano si riferisce alla richiesta al Parlamento e al Governo di modificare rispettivamente il Decreto-Legge n. 34/2023 e il relativo DM 5/12/2023, affinché le risorse previste per il “nuovo” Fondo per le Vittime dell’Amianto siano destinate esclusivamente agli ex esposti e agli eredi di morti per amianto, escludendo risarcimenti alle società responsabili. Lenarduzzi auspica inoltre che “si faccia piena informazione su una norma di legge sbagliata che va modificata con urgenza. Lo impone il rispetto per le vittime e per i familiari che, dopo aver contribuito alla crescita economica di imprese e territorio, hanno pagato il prezzo più alto”. “Attenzione – ha concluso Lenarduzzi – a sottovalutare gli effetti di norme scritte male e anche le implicazioni morali”.