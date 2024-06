Amianto: Serracchiani-D. Moretti-Bullian, no fondi a società

“Viva contrarietà al provvedimento del Governo in base al quale si dispone che a beneficiare del Fondo per le Vittime dell’Amianto possano essere le aziende responsabili delle malattie dei lavoratori. Le risorse previste per il nuovo Fondo dovrebbero essere destinate esclusivamente agli ex esposti e agli eredi di morti per amianto, escludendo risarcimenti alle società responsabili”. E’ la posizione condivisa oggi dal capogruppo consiliare Pd Diego Moretti, dal consigliere regionale Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia – Civica FVG) e dalla deputata dem Debora Serracchiani, nel corso di un incontro inteso a illustrare e approfondire la tematica connessa al “Fondo per le vittime dell’amianto” ex Dl 34/2023 convertito nella Legge 56/2023.

Su queste basi, che fanno seguito a una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale Fvg lo scorso 14 maggio e ad atti parlamentari della stessa on. Serracchiani, è stato concordato di coordinare gli interventi ai diversi livelli istituzionali, anche in attesa dei prossimi strumenti legislativi finanziari che saranno portati in Parlamento dal Governo.

“Il mio impegno continua e continuerà – ha assicurato Serracchiani – anche con riferimento all’utile stimolo dei consiglieri regionali che ha risollevato questo deplorevole aspetto della legislazione per le vittime dell’amianto. La legge votata dalla maggioranza che sostiene il Governo Meloni va modificata e in tal senso mi adopererò”.