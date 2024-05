Amici di zampa, domani dalle 9 alle 18, al parco Moretti di Udine

Domenica 19 maggio al parco Moretti di Udine, dalle 9 alle 18, sarà una giornata speciale dedicata all’AMORE per gli ANIMALI, è questa la finalità dell’evento “AMICI DI ZAMPA” una giornata dedicata all’amore, al volontariato, alla cultura e alle attività cinofile, promossa dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDDA) sezione di Udine, con il patrocinio del Comune di Udine e Federsanità ANCI FVG e il contributo di numerosi partner.

Il programma prevede, dalle ore 10, gli interventi di : Rosi Toffano, assessora al benessere animale del Comune di Udine e Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG. Seguirà una passeggiata di circa 3 km. per la città, insieme agli “amici di zampa”, coordinata da Gaia Gorno, addestratore cinofilo di BadoBAU e Massimo Modesto, dell’associazione culturale dilettantistica “Lupus in Fabula”, accompagnatore professionista di passeggiate.

Seguiranno, dopo le 11.30, numerose attività per i bambini, “percorso sensoriale”, truccabimbi, racconti di storie di salvataggio di animali, etc.

Pausa pranzo con accompagnamento musicale di Federica Copetti e Nicolò Forgiarini. Nel pomeriggio, dalle 14.30, sono in programma interessanti contributi informativi con : avv. Alessandra Marchi, sulle norme in materia di animali di affezione e il ruolo delle associazioni, Nedi D’Orlando, addestratore cinofilo ENCI, su “Avvicinamento alla Pet Therapy ( I.A.A.)” e Lorenzo Scalamera, Unità Cinofila Operativa di Trieste su : “Il soccorso nautico con l’aiuti delle unità cinofile” e “In spiaggia con l’amico a 4 zampe” . “Si tratta di un evento imperdibile che farà battere il cuore agli amanti degli animali” dichiara con entusiasmo e passione, Irene Cecotto, referente di LEIDDA, sezione di Udine: ” sarà una festa travolgente a favore delle creature pelose che hanno bisogno di noi. Sono in programma attività coinvolgenti, ospiti speciali e tanto amore per gli amici a quattro zampe. Non perdere l’opportunità di dare una zampa ai nostri amici pelosi in difficoltà! Vieni a divertirti e a fare la differenza con noi!”

Per ulteriori informazioni sull’evento e su LEIDDA sezione di Udine : su https://facebook.com/events/s/amici-di-zampa-parco-moretti-u/303058582858488/