Anà-Thema Teatro: 40 spettacoli lungo tutta l’estate 2023 e cartellone pronto per la nuova stagione invernale 2023/2024

Una tournée lunga un’estate. Una quarantina di spettacoli proposti in quasi altrettante piazze della regione e non solo, da Osoppo a Este (Padova), da Malborghetto alla Grotta Gigante di Trieste, da Sappada a Commezzadura (Trento), solo per citarne alcune.

Prosegue a ritmo serrato la stagione estiva di Anà-Thema Teatro, che da giugno scorso fino a fine agosto sta proponendo spettacoli per tutta la famiglia a cominciare dall’ultima nuova produzione, “Oz il mago”, ma che propone anche altri grandi “classici” come “I Favolieri”, “Il Gatto e la Volpe”, “Cappuccetto Rosso”, “Aladino”, “La Bella e la Bestia”, “Odissea” o “Come Thelma e Louise”.

Oz il mago

Il nuovo spettacolo estivo della compagnia friulana, che da ormai 15 anni è specializzata nello spettacolo itinerante, propone infatti anche quest’anno sarà uno spettacolo coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. La produzione, ispirata al mitico mago di OZ e ai suoi personaggi, dà vita ad un momento d’intrattenimento davvero emozionante.

Gli attori (Luca Ferri, anche alla regia, Luca Marchioro, Alberto Fornasati, Massimiliano Kodric, Giulia Cosolo, Giulio Macri, Helena Finati, Igori Nazarco) guidati dalla Strega dell’Ovest, come ormai tradizione attendono il pubblico alle loro postazioni. È così che gli spettatori incontrano man mano la dolce Dorothy, il coraggioso Leone, il simpatico Spaventapasseri, il tenero Uomo di Latta, le dispettose scimmie alate e naturalmente la strega buona Glinda, passando dalla divertente commedia a momenti più poetici o brani cantati e suonati dal vivo.

La nuova stagione invernale

E se, da un lato, è nel pieno la stagione estiva di Anà-Thema, è già tempo per pensare a quella invernale. Il cartellone di spettacoli 2023-2024 del Teatro della Corte di Osoppo, cuore pulsante della compagnia, verrà svelato lunedì 10 luglio alle 19.30 nella “casa” osovana. Un appuntamento condito da un’allegra pastasciuttata offerta ai presenti (prenotazione obbligatoria a 04321740499 – 3453146797 info@anathemateatro.com) al termine della presentazione del calendario che, come sempre, non mancherà di stupire l’affezionato pubblico con artisti di livello nazionale, prime assolute, prime regionali e molto altro ancora.