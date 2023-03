Anche a Monfalcone, il 21 marzo, l’associazione Libera organizza la giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Ogni anno, da 28 anni, il 21 marzo, LIBERA, associazioni, nomi e numeri contro le mafie celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie coinvolgendo una vasta rete di associazioni, scuole e realtà sociali così da focalizzare, nella riflessione collettiva dedicata alle vittime in quanto persone, il diritto-dovere alla verità, intesa come valore pubblico e bene comune fondamentale in uno Stato democratico. La Giornata è anche il momento in cui dare risonanza alla denuncia della presenza delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e massoneria deviate.

Ogni anno, nelle piazze di tantissime città viene letto un lungo elenco di nomi di persone vittime delle mafie, vengono ascoltate le testimonianze dei familiari e approfondite le questioni relative alle mafie e alla corruzione: con emozione rivive la memoria di chi è morto opponendosi alle mafie e di chi è rimasto coinvolto in esplosioni o sparatorie destinate ad altri. In questo modo la memoria si trasforma in strumento di verità e giustizia, diventa bussola per guidare l’impegno quotidiano di opposizione alle mafie.

È importante che l’iniziativa nazionale (che quest’anno si svolgerà a Milano) abbia riferimento e larga adesione anche nelle nostre comunità, nelle quali non è possibile ignorare non solo l’infiltrazione della criminalità organizzata, ma anche l’estendersi di aree grigie tra legalità e illegalità dove si applicano atteggiamenti mafiosi.

Lo slogan di questa edizione 2023 è “è Possibile”. Uno slogan che vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno di noi può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola “possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere. In un momento storico in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica aggravata dalla pandemia e la vulnerabilità politica internazionale provocata dalla guerra, abbiamo il dovere di indicarci insieme la strada, di dirci dove può e deve portarci il nostro impegno comune. Sappiamo che “è possibile” superare questa fase se a metterci in gioco siamo tutti, insieme: solo con il noi si può arrivare ad affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà.

Le associazioni, che compongono la rete sempre più estesa del coordinamento provinciale di Libera Gorizia, hanno deciso di organizzare un momento di Memoria collettiva anche a Monfalcone: martedì 21 marzo alle 17.30 in piazza Cavour scuole, associazioni, istituzioni e amministrazioni leggeranno il lungo elenco delle vittime innocenti e saranno vicini a quanto Libera a livello nazionale ha organizzato a Milano (manifestazione a cui prenderà parte tutta la realtà del coordinamento regionale e provinciale di Libera del FVG).