Anche a Udine domenica prossima il film di denuncia sulla Scuola che sta riempendo le sale

Arriva a Udine domenica 15 marzo il film denuncia sulla Scuola che sta riempendo le sale cinematografiche delle principali città italiane dal 2 febbraio, data della prima a Torino. Il docufilm, intitolato D’Istruzione Pubblica, sarà visibile al Visionario di via Asquini alle ore 10.30: alla proiezione seguirà il dibattito, animato dalla presenza di due protagonisti, Lorenzo Varaldo, preside dell’Istituto Sibilla Aleramo di Torino, e Marina Boscaino, docente e giornalista, presentati da Dianella Pez, già docente liceale. L’opera, scritta e diretta da Federico Greco e Mirko Melchiorre, completa la trilogia sul neoliberismo che comprende i due film precedenti PIIGS e C’era una volta in Italia. Vi si narra la vicenda del declino della Scuola, una metamorfosi che, allontanandola dalla Scuola della Repubblica tracciata dalla Costituzione del ’48, la rende funzionale al pensiero ed al progetto neoliberista. Non quindi la scuola solidale luogo della critica, della cultura e del libero pensiero, bensì una scuola al cui centro non vi sono più studenti e studentesse ma gli interessi del mercato e del mondo del lavoro: persone trasformate in cose, merci, clienti attratti dai progetti, in un mondo che viene letto in un’ottica competitiva, di debiti e crediti, aziendalizzato nei fatti e nel linguaggio. Nel film si ripercorrono le tappe di questo percorso, tra le quali spiccano l’autonomia scolastica, il processo di definanziamento, la Buona scuola e, ora, il futuro privatizzato tracciato dal ministro Valditara e dai disegni di regionalizzazione. Impellente un altro passo, un’altra direzione: questo film ne traccia le possibili parole.

Dianella Pez