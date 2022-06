Anche a Udine la “Protesta delle pentole vuote” organizzata oggi dal Movimento Difesa del Cittadino

“Molto significativa anche simbolicamente la manifestazione “Protesta delle pentole vuote” organizzata oggi dal Movimento Difesa del Cittadino presso la Prefettura di Udine. Le medie statistiche infatti non rendono conto del numero crescente nella nostra regione di famiglie con risorse economiche scarse a causa dell'inflazione e che si ritrovano ad essere sovraindebitate, come nella crisi del 2008. Bene fa il Movimento Difesa a richiamare l'attenzione, perché troppe misure statali e regionali, pur essendo apparentemente di sostegno, poiché non sono direttamente vincolate all'ISEE di fatto accrescono le disparità e le dinamiche inflattive." Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG.