Ancora milioni in pubblicità ed eventi internazionali da giunta Fedriga: ma quali sono i benefici concreti per il territorio?

“La prosa un po’ zoppicante dello spot identitario “Io sono Friuli Venezia Giulia” autentico anacoluto, non mi sembra particolarmente accogliente. Quando però è proiettato a Times Square diventa solo una delle tante iniziative che ha sollevato pesanti critiche tra cittadini del FVG. Queste operazioni costose e di pura immagine, che appaiono anche oggi nei quotidiani locali, potrebbero dare visibilità al nostro territorio all’estero ma con quali costi benefici? È lecito chiedersi quali siano i reali benefici di questi investimenti. Se quei fondi fossero stati destinati a risolvere problemi locali, come nel migliorare i trasporti pubblici locali, realizzare una strategia concreta contro i cambiamenti climatici nelle nostre città o potenziare i servizi sanitari per i cittadini, forse oggi avremmo visto dei risultati maggiormente concreti e tangibili di questa Giunta. Se diventassimo un modello ci chiamerebbero a Times Square per mostrarci ad esempio.”

“Invece la distanza del Presidente Fedriga dai territori e la sua scarsa volontà di ascoltare le necessità dei cittadini sono segnali preoccupanti di una politica lontana dalle persone: investire in campagne di marketing e visite di gala non risolve affatto le criticità. Ogni euro investito deve rientrare in servizi reali per chi ne ha bisogno: meno spot e più fatti, perché i cittadini hanno bisogno di sostanza, non di apparenza.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.