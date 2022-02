Ancora un giovane muore durante il periodo di stage. incidente in “itinere” sul furgone della ditta

Un altro studente è deceduto durante il periodo di stage; il tragico avvenimento si è verificato a Serra de' Conti in provincia di Ancona. Giuseppe Lenoci di soli 16 anni, originario di Monte Urano (Fermo), stava viaggiando insieme ad un adulto a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava svolgendo il PCTO, quando un grave incidente stradale ha troncato la sua giovanissima vita. A commentare l'episodio che drammaticamente si lega alla recente morte di Lorenzo Parelli il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell: "Proprio questa mattina avevamo fatto richiesta di una convocazione della Commissione Consiliare "Istruzione e formazione" per discutere

più approfonditamente il tema delle certificazioni di sicurezza per i percorsi duali di tirocinio obbligatorio e la cosiddetta alternanza scuola- lavoro. La morte di Lorenzo Parelli richiedeva infatti un approfondimento molto serio della tematica. E proprio questa sera giunge la notizia di un'altra morte durante un tirocinio, quella di Giuseppe Lenoci a Fermo. Nuovo dolore. L'unico modo per esprimere veramente vicinanza alle famiglie di questi giovani è fare in modo che queste atroci tragedie conducano a una revisione radicale delle modalità e della funzione educativa dei tirocini."