Angelo Floramo racconta La lunga notte di Erode, una storia di Natale

Continuano gli appuntamenti con “La lunga notte di Erode. Una storia di Natale” una narrazione orale di Angelo Floramo che attraverso storie coinvolgenti e personaggi indimenticabili ci fa vivere il Natale da una prospettiva insolita, intrecciando in maniera originale storia, sociologia, mitologia e attualità.

Un evento culturale diffuso, curato dall’Associazione culturale Bottega Errante, che vuole coinvolgere le comunità di quartiere animando le circoscrizioni della città di Udine muovendosi da Udine sud al quartiere di Sant’Osvaldo, da San Gottardo a Cussignacco.

“La lunga notte di Erode. Una storia di Natale” è una narrazione orale che mette in risalto vicende sommerse del Friuli Venezia Giulia, mescolando passato e presente, il viaggio dei Re Magi e la rotta balcanica, Aquileia e una residenza per anziani. Geografie e calendari si intrecciano in un nodo denso di attese, in cui i personaggi, che vivono tutti in epoche diverse, sembrano quasi sfiorarsi tra loro. Vicende di un’umanità che, con motivazioni diverse, si mette in cammino alla ricerca di una stella smarrita da più di duemila anni. E forse si ritroveranno, proprio in Friuli, per continuare a raccontare…

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, non è prevista la prenotazione.

Queste le ultime tre date:

9 gennaio 2024 ore 20.30 1^ Circoscrizione 1 (Udine centro, Riva Bartolini 5), Biblioteca Civica V. Joppi presso la sala Corgnali

10 gennaio 2024 ore 20.30 3^ Circoscrizione (San Gottardo, Viale delle Forze Armate 4), presso la sala della biblioteca della circoscrizione

13 gennaio 2024 ore 20.30 6^ Circoscrizione (Sant’Osvaldo, via Santo Stefano 5/A), presso la sala Polifunzionale “Sguerzi”

Gli appuntamenti sono realizzati con il contributo del Comune di Udine, in collaborazione con Biblioteca Civica V. Joppi.

Gli studenti e le studentesse del Liceo Percoto in PCTO si occuperanno della comunicazione e della copertura mediatica della rassegna.