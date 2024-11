Anna ha visto la Luna (da Lella a Non ammazzate Anna) Edoardo De Angelis in concerto contro la violenza di genere

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per promuovere la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Edoardo De Angelis presenta il concerto multimediale ANNA HA VISTO LA LUNA (da Lella a Non ammazzate Anna), che raccoglie storie d’amore e di vita dedicate a tutte le donne “alle quali non saremo mai sufficientemente riconoscenti”. Dall’inizio di questo terzo millennio la frequentazione professionale del cantautore romano con la Regione Friuli Venezia Giulia si è fatta sempre più intensa, grazie alle collaborazioni successive con l’Associazione Canzoni di Confine, con Folkest International Folk Festival, con Mittelfest e oggi con l’A.C.CulturArti, per la quale cura il Festival Frattempi e tutte le iniziative teatrali di Anche le statue parlano. Il nostro territorio è divenuta terreno fertile per i concerti del cantautore romano, mai privi di attenzione agli aspetti culturali e sociali del vivere insieme. Questa nuova attesa stagione di musica dal vivo inizia per De Angelis a Moggio Udinese (9 novembre, ore 20:00, Centro Polifunzionale “R. Treu”), e prosegue a Pontebba (10 novembre, ore 18:00, Sala Consiliare), Buttrio (23 novembre, ore 20:00, Villa di Toppo Florio), Lauco (24 novembre, ore 18:00, Casa Del Popolo), Tolmezzo (25 novembre, ore 11:00, Teatro Candoni), Povoletto (13 dicembre, ore 20:30, Auditorium Comunale), Chiusaforte (14 dicembre, orario da definire, Sala Consiliare) e Gradisca d’Isonzo (15 dicembre, orario da definire, Nuovo Teatro Comunale). Il rinnovato programma del recital prevede, oltre alle canzoni dell’autore, contributi audio e video sul tema del contrasto alla violenza di genere, utili a rafforzare sensibilizzazione e impegno comuni. Spiega lo stesso De Angelis: “Amo molto raccontare queste canzoni solo con voce e chitarra, stabilire con il pubblico un rapporto diretto, immediato di complicità per condividere un atto di impegno personale a protezione dell’universo femminile, e sensibilizzare, tenere sempre accesa l’attenzione, anche di giovani e giovanissimi, sul drammatico disagio sociale di ogni tipo di violenza contro le donne.”

Gli eventi sono realizzati dai rispettivi Comuni con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, e in partenariato con Voce Donna ETS, Associazione ZeroSuTre, S.O.S. Rosa ODV Gorizia, A.C. Culturarti Udine. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.