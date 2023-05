Aperta ufficialmente da Sereni Orizzonti la nuova Rsa da 80 posti letto a Borgo Ticino in provincia di Novara

La nuova residenza per anziani di Borgo Ticino, in provincia di Novara, gestita dall’azienda friulana 3AMilano, controllata da Sereni Orizzonti Holding dell’imprenditore Massimo Blasoni, ha accolto ufficialmente i primi ospiti da giovedì 18 maggio 2023.

La residenza è situata in via Brunelleschi ed è composta da 4 nuclei per un totale di 80 posti letto su tre piani. L’edificio ha una pianta a forma di H dove la manica centrale accoglierà le parti comuni ai vari piani, mentre le maniche laterali ospiteranno le aree abitative ai piani superiori e le aree generali e collettive al piano terreno. Nella residenza opera un’équipe multidisciplinare che assicura agli ospiti un’adeguata assistenza sia infermieristica sia medica durante tutta la settimana.

All’interno della struttura verranno impiegate all’incirca 50/60 persone, dai medici, infermieri, operatori socioassistenziali, psicologi, animatori, fisioterapisti e addetti alla cucina. Fra l’azienda e l’amministrazione comunale è stato inoltre siglato un impegno sociale, che implica rette agevolate per gli ospiti provenienti dal territorio e priorità, a parità di titolo, nell’assunzione di lavoratori residenti nel Comune di Borgo Ticino.

«La nuova residenza si preannuncia essere un fiore all’occhiello nel panorama provinciale in materia di assistenza ai soggetti della terza età» – dichiara Alessandro Marchese, sindaco di Borgo Ticino – «É motivo di orgoglio essere riusciti a riprendere una procedura bloccata da anni e averla portata a termine. L’ulteriore traguardo è stato raggiunto, attraverso un accordo aggiuntivo siglato con l’azienda, con l’impegno sociale alla ricerca delle professionalità necessarie in via priorità sul territorio comunale e rette agevolate per i residenti».

«La struttura è autorizzata e accreditata: siamo dunque in grado di accogliere sia ospiti privati che in convenzione con le ASL del territorio» – dichiara Mario Modolo, direttore generale – «Da quando abbiamo annunciato l’apertura ad oggi le richieste di informazioni e accoglimento sono arrivate numerose: un segnale importante della necessità di questo servizio sul territorio. L’apertura della RSA avrà inoltre ottime ricadute sul territorio locale, sia a livello economico sia occupazionale».