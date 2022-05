Aperte le adesioni al Bonus export digitale

Al via la misura Bonus Export Digitale, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia Ice che si avvale del supporto tecnico di Invitalia per la sua attuazione. Per questa misura sono stati stanziati 30 milioni di Euro. Il contributo è rivolto al rimborso delle spese sostenute dalle microimprese per dotarsi di servizi e prodotti digitali funzionali per l’internazionalizzazione della propria impresa, da acquisire da fornitori che risultino iscritti nell’elenco delle società abilitate. Il contributo è riservato alle Microimprese manifatturiere italiane con un numero di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato - o totale di bilancio annuo - non superiore a 2 milioni di euro. Gli importi erogabili a imprese reti e consorzi sono pari a: 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori - al netto dell’IVA - a 5.000 euro; 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori - al netto dell’IVA - a 25.000 euro (alle reti e ai consorzi beneficiari del contributo devono aderire almeno cinque microimprese). La Convenzione MAECI-ICE per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export e di internazionalizzazione nell'ambito della strategia delineata dal Patto per l'Export. La domanda per il bonus può essere presentata entro il 15 luglioa questo link. fonte Mise