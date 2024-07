Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione del corso online di giornalismo d’inchiesta ambientale organizzato da EconomiaCircolare.com, A Sud e il Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA) in collaborazione con il Goethe Institut, il Centro di Giornalismo Permanente e il Constructive Network.

Quest’anno il corso online è dedicato al data journalism come strumento di indagine e divulgazione delle tematiche ambientali e della crisi climatica, e comincerà il 24 ottobre 2024 per un totale di 32 ore frontali e 12 ore laboratoriali. Il corso, che si terrà ogni lunedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00, si struttura in 4 moduli che attraversano i temi del giornalismo ambientale, gli strumenti del data journalism e della data visualization, i fondamenti dell’intelligenza artificiale per il giornalismo e i metodi e i linguaggi dell’inchiesta ambientale. Docenze tenute da giornalisti esperti di dati e dalle migliori firme del giornalismo d’inchiesta. A tenere le masterclass saranno Donata Columbro, data journalist, scrittrice e autrice di “Ti spiego il dato”, “Dentro l’algoritmo” e di “Quando i dati discriminano”, Teresa Paoli, giornalista e regista di Presa Diretta in onda su Rai3 e Michele Munafò, Responsabile Servizio per il sistema informativo nazionale ambientale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Insieme alla redazione di EconomiaCircolare.com, a curare il percorso laboratoriale ci sarà anche Cristina Da Rold, giornalista scientifica e data-journalist de Il Sole 24 Ore, che accompagnerà studentesse e studenti dall’ideazione alla stesura di long form su temi ambientali, elaborati con gli strumenti del data journalism e della data visualization e che saranno pubblicati su una sezione dedicata del magazine EconomiaCircolare.com.

Scopri tutti i dettagli del corso