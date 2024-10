Aperto il bando di Amnesty International Italia per unirsi al contrasto ai discorsi d’odio

Mentre i discorsi d’odio online continuano a crescere, amplificati sempre di più dai social network, Amnesty International Italia ha aperto le candidature per entrare a far parte della sua Task Force Hate Speech. Il bando resterà aperto fino al 27 ottobre.

Composta da persone attiviste formate per operare efficacemente in rete, la Task Force Hate Speech intende rispondere in modo organizzato e incisivo ai sempre più frequenti discorsi di odio che trovano spazio nei forum online e sui social network.

“La nostra Task Force avrà il compito di monitorare e intervenire laddove si manifesteranno atteggiamenti e linguaggi d’odio, fornendo un contrappunto informato e rispettoso dei diritti umani”, ha dichiarato Roberta Zaccagnini, responsabile ufficio Attivismo di Amnesty International Italia.

“Ogni giorno vediamo come il linguaggio d’odio si diffonda liberamente, minacciando i diritti umani fondamentali delle persone, non solo in rete. Attraverso la Task Force Hate Speech intendiamo dotare le persone degli strumenti necessari per identificare e contrastare i discorsi d’odio online e per sensibilizzare sull’importanza di un linguaggio rispettoso dei diritti umani”, ha aggiunto Zaccagnini.

La Task Force Hate Speech concentrerà la sua attività su tematiche sulle quali imperversano i discorsi d’odio, tra le quali migrazione, islamofobia e diritti delle persone Lgbtqia+, agendo prevalentemente su piattaforme online, inclusi forum e social media. Le persone partecipanti selezionate saranno coinvolte in una formazione dettagliata, online e in presenza, dal 18 al 24 novembre.

Per maggiori informazioni sul bando e per iscriversi:

amnesty.it task force

bando di iscrizione