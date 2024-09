Apertura stagione della caccia: Federcaccia Fvg pronta a vigilare sul rispetto delle regole

In previsione della imminente apertura della stagione venatoria fissata per domenica 15 settembre, il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza Federcaccia Salvatore Salerno ha predisposto e messo a punto un piano di controlli specifici sul territorio per garantire il rispetto della normativa, lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza e la prevenzione e repressione dei possibili reati.

Nella giornata d’apertura, gli agenti di Federcaccia in regione saranno pronti a vigilare sul rispetto delle norme in materia venatoria. I consigli all’insegna del rispetto delle regole e dell’ambiente? Verificare che la licenza di caccia sia in corso di validità e che la copertura assicurativa non sia scaduta; tenersi a distanza di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro e a distanza non inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili e a 150 metri nel caso dello sparo in direzione delle stesse; non danneggiare i campi in attività di coltura; non abbandonare sul posto i bossoli esplosi e gli involucri dei generi di conforto.

Gli agenti di Federcaccia, informa Salerno, «sono operativi durante tutto l’anno per servizi di controllo e prevenzione. «Si tratta di un’attività di grande importanza», aggiunge il neo presidente regionale di Federcaccia Fvg Luca Carocci ricordando che le guardie, «sempre adeguatamente qualificate e tenute a partecipare ai diversi corsi di aggiornamento, sono dotate di automezzi di servizio ben identificabili».

In caso di mancato rispetto delle disposizioni, è obbligo e diritto avvisare gli organi competenti di vigilanza. Federcaccia Fvg mette a disposizione anche il contatto diretto con il coordinatore al numero 331.3504109. Per chiarimenti o richieste, vigilanza.fvg@fidc.fvg.it.

Vale la pena ricordare come alla guida di Federcaccia Fvg sia approdato l’ex funzionario di Polizia Luca Carocci, già a capo della Digos di Trieste, vice Questore a Udine, Questore di Pordenone. Carocci succede a Paolo Viezzi a naturale scadenza del terzo mandato. L’elezione dell’ex dirigente della Polizia di Stato è avvenuta in occasione dell’assemblea straordinaria convocata al Teatro della Casa della Gioventù a Buja nel luglio scorso. L’uscente Viezzi aveva spiegato di aver voluto durante il suo mandato “trasformare l’associazione dall’essere solo riferimento per il mondo venatorio ad essere parte importante del contesto sociale e utile per tutta la società”. La Federazione regionale conta 4.500 associati, oltre 150 sezioni comunali sul territorio, più di 200 dirigenti tra presidenti di sezione o persone con altri incarichi nei vari organismi. E ancora quasi 500 volontari costantemente impegnati sul territorio e il Servizio di vigilanza volontaria venatoria più numeroso di tutta Italia.