Venerdì al Balducci serata in ricordo di Tino Chiandetti a dieci anni dalla sua scomparsa

Venerdì 13 settembre alle ore 18 al Centro “Balducci” di Zugliano, la UILDM di Udine ricorderà, a dieci anni dalla sua scomparsa, Innocentino Chiandetti, figura di primo piano per molti decenni nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo del Friuli Venezia Giulia e non solo, che ha dedicato la sua esistenza, in particolare, alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Nel corso della serata sono previsti: la proiezione del video che la UILDM ha realizzato in memoria di “Tino”, che per vent’anni è stato presidente dell’associazione friulana, e l’esposizione della mostra “Diritti a rovescio”, che raccoglie le opere grafiche realizzate da un gruppo di artisti con disabilità ispirate agli articoli della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

A seguire il concerto “Luoghi” dei Vox Cordis – La voce del cuore: Pier Luca Montessoro e Stefania Indovina.