Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale Fvg Mozione per sostenere interventi nei Disturbi di Personalità Borderline

“Ieri il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha votato all’unanimità l’approvazione della Mozione n. 54, a prima firma del Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG, volta a garantire interventi sociosanitari mirati per affrontare i disturbi di personalità borderline (DPB) e altre condizioni psichiche affini: questo è un ottimo risultato raggiunto da Open Sinistra FVG.” Ha affermato in prima battuta il Consigliere Honsell.

“La società contemporanea si trova ad affrontare una diffusa presenza di sofferenza psichica, con oltre 4 milioni di italiani, rappresentanti più del 6% della popolazione, affetti da disturbi mentali. Questo fenomeno è in crescita, specialmente tra i giovani, a causa di vari fattori, inclusa la pandemia, la crisi ambientale e i conflitti internazionali. Tra i disturbi della personalità, il disturbo borderline della personalità si distingue per i suoi effetti pervasivi sulle relazioni interpersonali, l’umore e il comportamento dei soggetti affetti, causando notevole sofferenza e compromettendo le loro capacità funzionali. Rispetto alle condizioni di DPB e ad altri disturbi della personalità, è fondamentale comprendere che questi non riguardano solo il singolo individuo, ma coinvolgono l’intera comunità, a partire dalla famiglia. È stato dimostrato che, grazie alle moderne psicoterapie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), la prognosi a lungo termine di tali disturbi è notevolmente migliorata, sia per quanto riguarda la sofferenza individuale che per il recupero della funzione relazionale nella Comunità.”

“La Mozione approvata all’unanimità sottolinea la necessità di un impegno regionale per garantire l’applicazione integrale degli articoli 26 e 33 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, che definiscono gli obblighi riguardanti l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, compresi i DPB. Questo impegno include sia interventi residenziali che cure psicologiche elettive, con costi totalmente a carico del sistema sanitario. Inoltre, la Mozione propone attività di formazione e reclutamento del personale specializzato per offrire le terapie più efficaci, basate sulle evidenze scientifiche, come la Dialectical Behavior Therapy (DBT) e altre metodologie specifiche. L’iniziativa mira anche a facilitare la collaborazione tra il sistema sanitario e i servizi di protezione sociale per garantire una piena inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi di personalità, come parte integrante del processo terapeutico. La Mozione, infine, evidenzia l’importanza del sostegno alle famiglie, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel supportare i loro cari in questo delicato percorso.”

Concludendo: “Dopo un primo ritiro della mozione in una delle ultime sedute di Consiglio e dopo un’intensa interlocuzione collaborativa con il Consigliere regionale Carlo Grilli (Vice presidente del Gruppo Fedriga Presidente) abbiamo proceduto a ri-sottoporre all’aula la mozione a doppia firma Honsell – Grilli con delle ulteriori proposte: l’approvazione unanime riflette l’impegno del Consiglio regionale del FVG nell’assicurare una risposta adeguata e integrata alle esigenze delle persone affette da disturbi di personalità borderline e delle loro famiglie, con l’obiettivo ultimo di garantire loro una vita dignitosa e inclusiva nella nostra società.”