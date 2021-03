Approvato il decreto Sostegni. Le slide esplicative di palazzo Chigi

Dopo un turbolento consiglio dei ministri è stato approvato il decreto legge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid 19', meglio noto come "decreto sostegni". Il Premier Mario Draghi le ha presentate nel corso di una conferenza stampa. Realizzate anche delle slide esplicative che sintetizzano i contenuti: clicca Slide_DecretoSostegni (1) per scaricare il Pdf