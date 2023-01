Appuntamento curato da ERT e Comune di Buttrio per la Giornata della Memoria: sabato in scena Viaggio ad Auschwitz A/R

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria 2023, sabato 28 gennaio (ore 20.30) al Palafeste di Buttrio andrà in scena lo spettacolo Viaggio ad Auschwitz A/R. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dall’amministrazione comunale di Buttrio. Scritto ed interpretato da Gimmi Basilotta, Viaggio ad Auschwitz A/R racconta la storia di un uomo convinto della sua integrità morale e del suo senso di giustizia, che durante la visita al campo di concentramento di Buchenwald, immaginandosi prigioniero in quel luogo, scopre il lato oscuro di sé e drammaticamente comprende che, in quella condizione, potrebbe abiurare a tutti i suoi principi etici, pur di sopravvivere. Per uscire dal baratro in cui questa nuova consapevolezza lo ha sprofondato, parte per un lungo pellegrinaggio a piedi, ricercando se stesso, i fatti e le storie di un’umanità offesa e scoprendo il potere taumaturgico del contatto e della relazione con le persone e il mondo. Lo spettacolo nasce dall’esperienza del progetto Passodopopasso che nel 2011 ha visto Gimmi Basilotta ripercorrere a piedi il viaggio di deportazione che nel 1944 condusse 26 ebrei cuneesi ad Auschwitz. Lo spettacolo porta ora avanti la missione di quel viaggio: parlare di Memoria, non solo per il rispetto della Storia e delle tante sofferte vicende umane che racchiude, ma per vivere il presente con maggiore consapevolezza. Prodotto dalla compagnia Il Melarancio di Cuneo, Viaggio ad Auschwitz A/R è diretto dal regista Luciano Nattino e si avvale anche delle musiche dal vivo di Isacco Basilotta.