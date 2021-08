Mercoledì 1 settembre apre a Udine lo sportello di Refugees Welcome, associazione italiana strutturata in gruppi locali e parte del network europeo Refugees Welcome International, fondato a Berlino nel 2014 e ora attivo in 12 paesi.

Lo sportello si troverà presso la Biblioteca dell’Africa via Romeo Battistig 48 a Udine ed è organizzato in collaborazione con TimeForAfrica e Liberi Educatori, con il supporto del gruppo territoriale del Veneto di Refugees Welcome.

Lo sportello nasce dalla volontà di alcuni cittadini udinesi di non rimanere indifferenti e attivarsi per un cambiamento culturale e un nuovo modello di accoglienza anche nel territorio friulano.

Refugees Welcome promuove infatti l’accoglienza in famiglia delle persone rifugiate che riescono ad arrivare in Italia, per permettergli di sentirsi finalmente a casa nel nostro Paese. Questo tipo di accoglienza può infatti essere, per il rifugiato, un momento decisivo del percorso verso la piena autonomia: vivere con delle persone del luogo è il modo migliore per entrare a far parte di una comunità e conoscere più velocemente il contesto sociale e culturale del Paese ospitante.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni o dare disponibilità per accogliere persone rifugiate presso il proprio domicilio o sostenere l’attività dell’associazione potrà rivolgersi allo sportello dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 18,30, il sabato dalle 10,30 alle 12,00.

Per maggiori informazioni

348 9130020 o 346 0900173

info@timeforafrica.it