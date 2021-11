Apre il nido d’infanzia Campanido a Mortegliano. Dal 1 dicembre per 49 bambini dai 3 ai 36 mesi

E’ tutto pronto per l’apertura del nuovo Nido d’infanzia comunale di Mortegliano “CampaNido”. Da mercoledì 1 dicembre, la struttura situata in via Vittorio Veneto 1, adiacente alla Scuola dell’Infanzia, accoglierà fino a 49 bambini, dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in 3 sezioni: lattanti, medi e grandi. Il nido è il risultato della fattiva collaborazione tra il Comune di Mortegliano e Coopselios, una tra le principali organizzazioni no-profit in Italia nei settori dell’educazione per la prima infanzia e socio-sanitario, che ha realizzato la struttura secondo la filosofia educativa applicata nelle strutture già in gestione in Italia e all’estero: il nido è un luogo di relazioni, rappresenta un’occasione di crescita e di incontro di cui i bambini, le loro famiglie ed il personale sono protagonisti attivi. Progettato da un noto studio nazionale di architettura, il nido è accogliente, moderno e innovativo. Gli spazi ampi, comodi e curati nei particolari testimoniano l’attenzione e il rispetto per le esigenze dei bambini, di cui si valorizzano la primissima infanzia e il percorso di crescita del futuro adulto.

Il Campanido proporrà progetti pedagogici specifici per ciascun gruppo di bambini, coinvolgendo le famiglie e gli insegnanti, con cui saranno condivise le scoperte quotidiane e le esperienze di atelier, occasioni di apprendimento e di stimolo per la creatività dei piccoli.

L’azione comune di insegnanti e famiglie darà vita ad un’alleanza educativa che, con competenza e cultura, contribuiranno giorno dopo giorno alla formazione dell’identità dei bambini e delle bambine.

Il gruppo di lavoro, risultato di un’accurata selezione e di un adeguato percorso formativo, è composto da 8 educatrici, 1 atelierista, 2 ausiliarie e dalla pedagogista dottoressa Federica Bolzon, responsabile del servizio.

I pranzi e le merende del Nido, come quelli della Scuola dell’Infanzia, sono preparati nella cucina interna del Polo scolastico.

Il servizio di prima infanzia è accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; beneficia pertanto del bonus INPS nazionale e dell’abbattimento retta previsto dalla regione.

Campanido è aperto dal lunedì al venerdì con orario part time (7.30-13) e tempo pieno (7.30-16). Con un numero minimo di adesioni da parte delle famiglie, sarà possibile attivare il prolungamento fino alle 17 o alle 18.

Per informazioni e prenotazione visite: dott.ssa Federica Bolzon Cell: 340 2457864 Email: resp-ni-mortegliano@coopselios.com

La filosofia educativa Coopselios per la Prima Infanzia

La Pedagogia dell’Ascolto

Il Campanido lavora attraverso la Pedagogia dell’Ascolto, con progetti pedagogici specifici per ciascun gruppo di bambini: il bambino è al centro, la famiglia è un alleato irrinunciabile, le differenze sono arricchenti, gli insegnanti sono partner competenti, spazi e materiali sono opportunità di scoperta, le esperienze quotidiane sono occasioni di apprendimento, l’atelier è luogo di espressione di creatività dei bambini.

Alleanza Educativa tra Famiglie e Insegnanti

L’alleanza educativa, atto condiviso, dialogato e forte di molteplici corresponsabilità, fa sì che le famiglie entrino nel Nido sentendosi parte della realtà educativa, in una relazione che è il motore del fare “esperienza” e diviene portatore di conoscenza, competenza e cultura, costruendo l’identità di ogni bambino e bambina con l’azione condivisa di insegnanti e famiglie.

Dall’accogliente ingresso, in cui sono presenti gli armadietti personali di ogni bambino, si accede a un ampio e luminoso spazio, la piazza, che viene suddiviso in centri d’interesse quali spazi dediti al corpo in movimento, al gioco simbolico e alla costruttività. Ogni sezione che si affaccia sull’ingresso principale è autonoma e dispone di servizi dedicati, stanza del sonno e uscite verso l’ampio giardino. Gli spazi sono allestiti con diverse tipologie di materiali (naturali, di riciclo o strutturati) che permettono di fare esperienze, indagini e scoperte per sostenere i processi di apprendimento: spazi dedicati alla narrazione come allenamento al contesto comunicativo, alle relazioni sociali e alla conoscenza dei codici comunicativi-verbali. I libri diventano strumenti per la formazione delle prime rappresentazioni del mondo.

Atelier

L’atelier è il punto di forza, uno spazio dedicato all’approfondimento dei linguaggi espressivi e della creatività. Grafica, pittura, creta, luce (con lavagne e tavoli luminosi) portano i bambini a sperimentare percorsi di conoscenza aperti a innumerevoli prospettive e competenze, grazie anche ai materiali naturali e di recupero, per trasmettere l’importanza del concetto di sostenibilità.

Il Nido è dotato di ampie e numerose vetrate che permettono l’uscita diretta in giardino per condividere storie, conoscenze, scoperte e curiosità tra la vita all’interno e il mondo fuori.

Commento di Sauro Paganelli, direttore d’Area Coopselios

“Scriveremo la storia dei bambini e del nido giorno dopo giorno e sarà comunicata costantemente alle Famiglie, tramite l’esposizione di materiali e documentazione negli spazi dedicati all’interno del Nido. Una condivisione finalizzata a raccontare le esperienze, i percorsi progettuali in una struttura che appartiene ai bambini, ma è anche di tutti noi adulti che li accompagniamo, per mano, a diventare grandi. Nell’incontro quotidiano con il Campanido ci si potrà rendere conto che all’interno del Nido si cresce reciprocamente, perché mettendoci all’altezza dei bambini possiamo tornare a vedere il mondo con i loro occhi. Noi siamo pronti e pieni di entusiasmo per cominciare a scrivere insieme la storia del Campanido”.

Gruppo Coopselios

Il Gruppo Coopselios di Reggio Emilia è una delle principali organizzazioni no-profit in Italia nel settore dell’educazione per la prima infanzia e nel settore socio-sanitario. Progetta, gestisce e realizza servizi su misura per istituzioni, enti pubblici e famiglie. Con oltre 3.500 dipendenti e circa 250 servizi gestiti, è presente all’estero con importanti progetti di consulenza e gestione diretta nell’ambito della early childhood education.

L’attenzione del Gruppo va oltre la crescita economica e si estende al miglioramento sistematico delle condizioni di lavoro per i propri lavoratori, all’implementazione di politiche di sviluppo sostenibili e alla fornitura di servizi e competenze sempre in linea con le esigenze effettive dei clienti e delle famiglie. Il valore della produzione 2020 si attesta sui 112 milioni di euro.

www.coopselios.com