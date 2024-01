Aquileia: Martines-Pozzo (Pd), ok sistema, si crei rete siti Unesco

«Il lavoro svolto dal “sistema Aquileia” (Fondazione, Museo, Basilica, Comune, associazioni e Regione) è sicuramente apprezzabile e va rilanciato alzando, con ambizione, l’asticella, per fare sempre meglio. Accanto a questo ribadiamo la necessità che la Regione si impegni a costruire una rete dei cinque siti Unesco per dare loro una piena attenzione e valorizzazione all’interno di una pianificazione coordinata». Lo affermano i consiglieri regionali Francesco Martines e Massimiliano Pozzo (Pd), presenti oggi alla conferenza stampa di presentazione dei risultati 2023 e della programmazione 2024 su Aquileia.

«Il bilancio positivo del 2023 e i programmi per il 2024 sono un buon modo per celebrare i 25 anni dal riconoscimento del sito Unesco di Aquileia. La sinergia tra tutti i soggetti deve continuare a essere forte per portare avanti gli importanti progetti che sono in piedi, ma allo stesso tempo è necessario che si crei ancor più un’adeguata attenzione anche agli altri siti e si pensi in maniera concreta a una sinergia tra i cinque siti Unesco della Regione (Aquileia, Palmanova, Cividale, Dolomiti, Palafitticolo di Palù di Livenza). Per questo è importante che oltre a canalizzare risorse per salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale dei siti , attraverso PromoturismoFvg, ci si impegni a costruire una rete dei siti Unesco del Fvg per una valorizzazione comune attraverso azioni di marketing che garantiscano il continuo sviluppo del turismo culturale, volano economico questo che nella nostra regione sta avendo negli ultimi anni percentuali di crescita interessanti».