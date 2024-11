Area Science Park: Secondo Forum Scientifico Italia-Serbia “Uniting Minds, Bridging Borders”

Un’importante occasione di scambio e confronto tra esperti e policy maker del settore scientifico di Italia e Serbia, un’opportunità per condividere ricerche innovative, esplorare nuove collaborazioni e approfondire le tematiche scientifiche di maggiore interesse. Sono questi i principali obiettivi del Secondo Forum Italia-Serbia, in programma giovedì 28 novembre 2024 dalle 11.00 alle 15.30 a Trieste presso il Campus di Padriciano di Area Science Park, Conference Hall (ingresso edificio C).

Al Forum, il secondo dopo quello che è tenuto a Belgrado nel marzo 2023, partecipano il Ministro dell’Università e della Ricerca dell’Italia, Anna Maria Bernini, e il Ministro della Scienza, Sviluppo Tecnologico e Innovazione della Repubblica Serba, Jelena Begović.

Numerosi i temi su cui esperti di scienza e innovazione dei due Paesi sono chiamati a confrontarsi: dalle possibili e future collaborazioni nei diversi ambiti a best practices e modelli già sperimentati con successo. Tra i panel in programma uno è dedicato all’intersezione tra biomedicina e intelligenza artificiale, tema di grande attualità e interesse.

La giornata prevede anche una riunione bilaterale tra il Ministro MUR Bernini e il suo omologo serbo, alla fine della quale sarà siglata una lettera di intenti tra le parti.

Alle ore 13.00, presso la Sala Anzellotti (II Piano dello stesso edificio), è in programma un momento di incontro con la stampa, in lingua inglese. Per partecipare è necessario compilare, entro il 26 novembre il seguente link: FORM DI ISCRIZIONE FORUM ITALIA-SERBIA