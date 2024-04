Arpa FVG celebra 25 anni e presenta nuovi servizi Meteo

Nel segno dell’innovazione continua e con la volontà di rispondere alle sempre più puntuali esigenze di fruizione delle informazioni da parte della popolazione, Arpa FVG – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ha sviluppato nuove conoscenze e nuovi strumenti, in particolare nel campo delle previsioni meteorologiche, frutto di nuove competenze e dell’implementazione di strumenti all’avanguardia. Presentati sabato 20 aprile, in occasione del primo weekend di eventi che celebra i 25 anni di attività dell’Agenzia, i nuovi servizi riguardano:

Previsioni meteo estese a 10 giorni

Da oggi, Arpa FVG mette a disposizione del pubblico le previsioni meteorologiche estese fino a 10 giorni, una novità che permette di conoscere con maggiore precisione la probabilità e l’intensità di precipitazioni e la temperatura dell’aria. Questa innovazione si rivela cruciale non solo per gli agricoltori, che possono pianificare meglio le operazioni di irrigazione, ma anche per la gestione dei bacini idrici e per tutti coloro che necessitano di prevedere e gestire le attività in funzione del clima.

Nuova funzionalità “Vicino a Te”

In parallelo, è stata lanciata la funzione “vicino a te” sul sito tematico meteo di Arpa FVG. Questo strumento consente agli utenti di accedere alle informazioni meteorologiche (dati, previsioni, immagini radar, immagini delle webcam) per il luogo in cui si trovano, facilitando così la consultazione e migliorando la prontezza di risposta.

Monitoraggio dello stato fisico della Laguna

Ulteriore arricchimento del servizio è il monitoraggio dello stato fisico della laguna, in particolare per quanto riguarda la temperatura, la salinità, il pH, l’Ossigeno disciolto e la torbidità.

Mettere a disposizione del pubblico queste informazioni è di particolare importanza non solo per aumentare la consapevolezza sullo stato ed evoluzione della nostra laguna, ma aiutano a comprendere fenomeni complessi come, ad esempio, le ondate di calore, che dipendono anche dallo stato fisico delle acque. Queste informazioni hanno pertanto grande significato anche per il settore del turismo e delle attività produttive ad esso connesse. Tutte queste innovazioni sottolineano l’impegno di Arpa FVG nell’adattare le sue risorse e competenze

alle necessità di una società che cambia, confermando l’Agenzia come un punto di riferimento nella gestione ambientale e nella protezione del territorio.