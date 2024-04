Arpa FVG in autopromozione con le iniziative di “25 anni di impegno ambientale”

È stata presentata giorni fa a Trieste l’iniziativa “Arpa FVG: 25 anni di impegno ambientale”, la serie di eventi che verranno organizzati su tutto il territorio regionale a partire da aprile 2024 per celebrare i 25 anni di attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia.

Fin dall’avvio delle attività nel luglio del 1999, Arpa FVG ha costantemente incrementato la sua presenza sul territorio innovando le tecniche di monitoraggio, controllo ed analisi, nonché la capacità di dare risposte efficaci a protezione dell’ambiente in cui viviamo. Da sempre l’agenzia lavora al fine di preservare gli ecosistemi naturali e quelli modificati dall’uomo, concentrandosi sul controllo delle pressioni ambientali, fornendo qualificati servizi a supporto delle amministrazioni pubbliche.

Per condividere la sua missione con un pubblico sempre più ampio, Arpa FVG ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno nell’arco dell’intero anno sotto il concept “Da 25 anni diamo valore al futuro”.

Gli eventi avranno inizio ad aprile, con tre giorni ricchi di iniziative che vedono come fulcro lo spazio espositivo allestito in Piazza Ponterosso a Trieste.

Questo il programma generale:

Giovedì 18 aprile

14.00-19.30: Apertura mostra di educazione ambientale “Ambientarsi”

Venerdì 19 aprile

9.00-19.30: Apertura mostra di educazione ambientale “Ambientarsi”

Ore 10.45 – Conferenza stampa di presentazione della mostra di educazione ambientale “Ambientarsi”

Ore 15.30 – Convegno “Trieste mare sicuro”, c/o Capitaneria di porto Trieste

Sabato 20 aprile

9.00-18.30: Apertura mostra di educazione ambientale “Ambientarsi”

Ore 11.00 – Conferenza stampa di presentazione di nuovi servizi Arpa FVG

“Ambientarsi” è l’esposizione proposta da Arpa FVG, concepita come risorsa didattica sia per le scuole, sia per il pubblico generale. La mostra si articola in 5 sezioni tematiche esposte su pannelli, che esplorano vari aspetti dell’ambiente, quali l’acqua dolce, il mare, l’energia, l’inquinamento elettromagnetico e la gestione dei rifiuti. Utilizzando fotografie a grande scala, grafiche informative, attività ludiche e contenuti multimediali accessibili tramite QR code, “Ambientarsi” mira a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e invita i visitatori a riflettere su come le loro azioni quotidiane possano influenzare l’ambiente.

Il convegno “Mare Sicuro”, organizzato con la collaborazione della Prefettura di Trieste, della Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Trieste e del Comando dei VV.F. Trieste, affronterà temi cruciali per la protezione dell’ambiente marino, tra cui la pianificazione degli interventi, le misure e i controlli in presenza di navi a propulsione nucleare, gli incidenti in mare e i relativi piani operativi. Gli esperti dell’Arpa FVG illustreranno, inoltre, le pratiche di monitoraggio degli scarichi a mare dei depuratori e presenteranno i più recenti aggiornamenti sulla climatologia del Golfo di Trieste e le relative previsioni meteorologiche, essenziali per una navigazione sicura.

Anna Lutmann, Direttrice Generale di Arpa FVG, sottolinea l’importanza di questi appuntamenti: “Ogni evento è un’opportunità preziosa per rafforzare i legami con la comunità e per accrescere la consapevolezza circa il nostro impegno ambientale. Siamo fieri di portare avanti questo percorso, insieme ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, per un ambiente sano e sostenibile. Celebrare il nostro 25° anniversario è un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e per guardare al futuro con rinnovato impegno”.

L’agenzia annuncerà, tramite conferenza stampa, anche alcuni nuovi servizi offerti: “Dove sei”, un nuovo prodotto per ottenere informazioni georiferite tramite il proprio smartphone; il servizio di previsioni meteo estese fino a 10 giorni; la possibilità di consultare nuovi dati aggiornati e approfonditi per il mare e la laguna.

La rassegna di eventi proseguirà con nuovi appuntamenti che toccheranno le città di Pordenone, Udine, Tolmezzo e Trieste.