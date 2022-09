Arpa FVG: prime collaborazioni tra ambiente e salute

Il Laboratorio di Arpa FVG è stato individuato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) laboratorio di seconda istanza, nell’ambito delle norme relative alla sicurezza alimentare, per l’esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di alimenti. Come previsto dal decreto legislativo 27/2021 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), l’ISS ha infatti facoltà di individuare e avvalersi di un laboratorio competente e accreditato per la ripetizione di analisi risultate sfavorevoli nei controlli ufficiali di alimenti (analisi di prima istanza), mangimi e altre matrici, qualora sorga una controversia sull’esito delle analisi. La struttura scelta deve essere diversa da quella che ha eseguito l’analisi di prima istanza, ed essere accreditata ai sensi della UNI EN ISO/IEC 17025 per l’esecuzione dell’analisi richiesta. Il Laboratorio di Arpa FVG soddisfa entrambi i requisiti richiesti. L’esecuzione di queste analisi è un esempio di collaborazione sorta tra Arpa FVG (appartenente al SNPA, Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente) e il neo-costituito Sistema Nazionale Prevenzione Salute da rischi ambientali e climatici (SNPS). Quest’ultima struttura, istituita con il decreto n.36 del 30 aprile 2022 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è costituita dai Dipartimenti di Prevenzione, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Il SNPS, tramite adeguata interazione con il SNPA, applicando l’approccio integrato “one-health” nella sua evoluzione “planetary health”, ha l’obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione e il controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici. (Fote SNPA)