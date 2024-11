Arriva Ai-genio, l’innovativo strumento per il settore turistico e culturale del Fvg

Creaa, impresa culturale e creativa fondata a Udine e con un’esperienza consolidata nella consulenza per PMI e progetti culturali, lancia il suo nuovo prodotto: AI Genio, un agente virtuale avanzato progettato per offrire consulenza di marketing a supporto del settore culturale e turistico in Friuli Venezia Giulia. AI Genio nasce con l’obiettivo di rispondere alle necessità delle imprese che operano nel comparto turistico e creativo della regione, un settore in espansione e sempre più strategico. Recenti dati economici mostrano come il turismo rappresenti il 14% del PIL regionale, con oltre 3,5 milioni di presenze turistiche nei primi sei mesi del 2023, segnando una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente grazie anche all’afflusso di visitatori stranieri. Il contributo culturale-artistico delle città e dei piccoli centri si conferma fondamentale nel richiamare visitatori, arricchendo e diversificando l’offerta turistica. Alla luce di questo contesto e sulla base delle esigenze di mercato riscontrate, Creaa ha sviluppato il progetto come beneficiaria di un co-finanziamento nell’ambito del Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) per il periodo 2021-2027.

L’evento di lancio: un’opportunità di networking per esplorare il futuro della comunicazione

Il lancio ufficiale di AI Genio si terrà giovedì 21 novembre, alle ore 17, presso la sede di TEC4I FVG in via Jacopo Linussio 51 a Udine nella ZIU, con un evento informativo e di networking dal titolo “Umani, virtuali, artificiali”.

L’incontro, organizzato da Creaa in collaborazione con TEC4I FVG, è un’occasione di confronto su temi rilevanti come la scelta dei servizi di comunicazione e marketing più adatti, il ritorno sugli investimenti e l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale come supporto tecnologico. All’evento, aperto a imprenditori e professionisti del settore culturale e creativo, i partecipanti potranno assistere a una dimostrazione pratica di AI Genio, esplorando le potenzialità di questo strumento innovativo.

«Questo evento rappresenta un’opportunità unica per le imprese culturali e creative del territorio di scoprire e sperimentare come l’intelligenza artificiale possa semplificare e potenziare le loro strategie di comunicazione», dichiara Elena Tammaro cofondatrice di Creaa. «Attraverso AI Genio – aggiunge – offriamo un nuovo approccio che ottimizza l’uso della tecnologia a beneficio delle piccole e medie imprese, con risultati immediatamente applicabili».

Cos’è AI Genio e come funziona

AI Genio è un chatbot di consulenza che integra l’intelligenza artificiale con l’expertise di Creaa, consentendo alle piccole e medie imprese culturali e creative di usufruire di una prima analisi strategica per la propria comunicazione.

Accessibile tramite un link online, questo strumento guida l’utente nella raccolta delle informazioni necessarie per una diagnosi iniziale di marketing, elaborando poi i dati per generare una strategia promozionale su misura, pronta per essere applicata. Il processo, semplice e accessibile, può essere completato in circa 20-40 minuti, con un report dettagliato e personalizzato che viene inviato via e-mail all’utente.

«AI Genio è stato pensato per tutte quelle realtà che spesso non hanno risorse dedicate al marketing interno o che necessitano di una prima guida strategica su un progetto specifico», spiega Federica Manaigo, cofondatrice di Creaa. «A differenza di altri chatbot generici – prosegue – questo strumento offre un report strutturato in modo mirato e su misura, per garantire alle imprese del settore culturale un orientamento strategico concreto e immediato».

Creaa: un’impresa innovativa al servizio di cultura e creatività

Creaa è un’impresa culturale e creativa nata a Udine nel 2013 all’interno dell’incubatore di Friuli Innovazione. L’azienda ha sostenuto oltre 80 realtà diverse, aiutandole a promuoversi in ambiti diversificati che spaziano dal fintech all’economia circolare, dalla blockchain all’edilizia convenzionata, fino a progetti comunitari e transfrontalieri. Creaa è oggi anche al fianco del GECT GO, supportando Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba nella preparazione a Capitale Europea della Cultura 2025. Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche del marketing per il settore culturale, Creaa è diventata un punto di riferimento per molte realtà del Friuli Venezia Giulia, con un approccio basato sull’innovazione e sull’efficienza.

AI Genio: un supporto concreto e accessibile per il settore culturale del FVG

Nell’ecosistema culturale del Fvg, il bisogno di consulenze accessibili e su misura è sempre più pressante. Studi recenti, come il progetto di ricerca promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFVG, evidenziano come le imprese culturali e creative, spesso di piccole dimensioni, necessitino di strategie di comunicazione efficaci ma accessibili per valorizzare appieno le proprie potenzialità. Le microimprese culturali, infatti, rappresentano la maggior parte degli attori del settore in regione, ma frequentemente percepiscono le attività di comunicazione come onerose. In quest’ottica, l’innovazione introdotta da Creaa con AI Genio rende possibile per queste realtà accedere a un servizio di consulenza professionale a costi contenuti.

«AI Genio permette di colmare proprio quel gap» osserva Manaigo. «Grazie alla digitalizzazione di una parte della consulenza – rimarca – possiamo ridurre sensibilmente i costi iniziali e offrire uno strumento flessibile che può essere poi integrato con incontri successivi, finalizzati a costruire una strategia dettagliata».

L’implementazione di AI Genio consente a Creaa di efficientare il proprio processo di consulenza, riducendo drasticamente i tempi necessari per una prima valutazione. La digitalizzazione di una parte della consulenza permette di abbattere i costi iniziali e di offrire uno strumento flessibile che può essere integrato con incontri successivi, mirati alla costruzione di una strategia più dettagliata.

«La nostra missione è sempre stata quella di supportare le realtà culturali e creative in ogni fase della loro comunicazione», precisa Tammaro. «Con AI Genio – evidenzia – intendiamo rendere la consulenza accessibile a tutte le imprese che desiderano valorizzare la propria immagine senza dover investire ingenti risorse».

Innovazione e valore aggiunto per turismo e cultura

AI Genio rappresenta non solo un’evoluzione del processo di consulenza, ma anche un rinnovamento nell’offerta di Creaa, che così espande la sua gamma di servizi dedicati al settore culturale e creativo. L’introduzione di un agente virtuale permette una significativa ottimizzazione dei tempi, consentendo ai professionisti di concentrarsi sulla definizione della strategia, un’attività a maggiore valore aggiunto rispetto alla raccolta di informazioni preliminari. Il progetto è finanziato grazie al Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) per il periodo 2021-2027, che riconosce il potenziale di AI Genio come strumento capace di rafforzare la competitività e l’innovazione nel settore culturale e creativo del Friuli Venezia Giulia.

Il contesto regionale e nazionale testimonia il valore economico del settore culturale e creativo, che contribuisce al 5,6% del PIL nazionale, mentre il sistema produttivo culturale e creativo genera un impatto sul resto dell’economia con un moltiplicatore di 1,8. In questo scenario, «il nostro progetto segna un importante passo in avanti nella nostra missione di potenziare le competenze digitali e di marketing delle imprese culturali e creative del Friuli Venezia Giulia», conclude Tammaro.