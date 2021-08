Arriva dal Friuli la firma legale dei documenti in App: si ampliano di servizi di MyNet:

Nel momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da distanziamento sociale e smart working, la necessità di poter essere operativi da remoto è sempre più sentita. Basti pensare alla recentissima approvazione, da parte delle commissioni per gli Affari costituzionali, dell’emendamento al decreto Semplificazioni che consentirà di sottoscrivere i referendum con la firma digitale, che diventa quindi elemento fondamentale di un indispensabile ed urgente processo di digitalizzazione della vita quotidiana.

Per questo la startup udinese MyNet (appmynet.it) ha implementato la propria App di gestione delle risorse umane con la possibilità di sottoscrivere in modo completamente digitale e assolutamente sicuro documenti aventi valore legale in tutta l’Unione Europea, offrendo così ai collaboratori di imprese, associazioni ed Enti pubblici la possibilità di firmare qualsiasi tipo di documentazione direttamente utilizzando la App MyNet, senza necessità di spostarsi.

MyNet mette infatti a disposizione di imprese e organizzazioni una piattaforma digitale per la gestione delle risorse umane attraverso una App che, in sole 24 ore, può essere personalizzata in base alle specifiche esigenze aziendali. Moltissime le diverse funzionalità disponibili, organizzate in moduli attivabili a seconda delle specifiche esigenze: da quella che permette di scaricare lo statino paga a quella per timbrare il cartellino in modalità virtuale, da quella che consente di scambiarsi documenti in modalità protetta a quella per prenotare ferie e permessi.

“La possibilità di firmare documenti con validità legale, come ad esempio i contratti di lavoro – spiega Federico Carducci – Co-fondatore e CTO di MyNet – è particolarmente importante per tutte le imprese i cui collaboratori operano in sedi diverse, anche molto lontane tra loro. Si pensi, ad esempio, alle aziende che devono attivare i contratti di lavoro dei collaboratori stagionali, dislocati magari su tutto il territorio nazionale. Attraverso la App MyNet – continua Carducci – l’azienda può notificare al collaboratore la presenza in App di un documento che necessita di firma legale. All’interno della stessa App il dipendente in pochi semplici passaggi firma il documento, che ha valenza legale. Il tutto da remoto, in tempo reale e in assoluta sicurezza”.

A seconda della tipologia di documento da firmare, la App MyNet offre il servizio sia di firma elettronica semplice, sia di firma elettronica avanzata, caratterizzata da un ulteriore grado di verifica dell’identità del firmatario attraverso il documento d’identità o passaporto elettronici e codice OTP.

Per agevolare tutti coloro che non hanno a disposizione uno smartphone, il processo di firma digitale di MyNet è disponibile anche su desktop.