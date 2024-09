Arriva Udine per un Futuro Sostenibile – Settimana Europea della mobilità

La Settimana Europea della Mobilità 2024 è un’occasione importante per riflettere e agire verso un futuro più sostenibile, sicuro e inclusivo. Dal 16 al 22 settembre, città e comunità di tutta Europa si uniranno per promuovere soluzioni innovative e sostenibili per il trasporto pubblico locale.

Diverse le iniziative speciali che Arriva Udine attiva per sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, e per promuovere in tutte le fasce della popolazione l’utilizzo del trasporto pubblico per uno stile di vita sostenibile.

Per le classi IV e V delle scuole primarie della città:

Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024, Arriva Udine organizza tour guidati a bordo di un autobus ecologico di nuova generazione, con partenza dalla scuola e visita al deposito aziendale di Via del Partidor, durante il quale verrà spiegato ai bambini il funzionamento del trasporto pubblico, l’utilizzo di veicoli ecologici alimentati a gas naturale o elettrici e illustrati gli impianti di rifornimento carburante e di ricarica aziendali.

Per gli studenti universitari, in collaborazione con l’Università di Udine:

Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024, tutti gli studenti iscritti all’ateneo friulano possono viaggiare GRATUITAMENTE sul servizio urbano di Udine per raggiungere le sedi dell’Università. Non è necessario alcun titolo di viaggio: sarà sufficiente esibire al personale di controllo il tesserino dell’Università in corso di validità.

Per gli amanti delle 2 ruote:

Sabato 21 settembre attivazione speciale del servizio Bicibus Udine – Palmanova – Aquileia – Grado. Anche se la stagione del Bicibus è terminata, sarà possibile approfittare una bella giornata di settembre per una gita in bici ed usufruire GRATUITAMENTE del gradito servizio di trasporto dotato di carrello portabici. 2 coppie di corse attive, con partenza da Udine autostazione alle ore 8:30 e 15:30 e partenze da Grado autostazione alle ore 10:00 e 17:00.

Per muoversi in città, in collaborazione con il Comune di Udine:

Domenica 22 settembre, in occasione della Giornata senza auto, la validità del normale biglietto orario per il servizio urbano di Udine (€ 1,45) sarà estesa a tutto il giorno. Sarà quindi possibile approfittare per muoversi in città senza problemi di orario e di parcheggio, anche per raggiungere comodamente il centro in occasione della manifestazione della Maratonina Udinese.

Salvatore Amaduzzi e Luca Cadez di UniUd Sostenibile: “L’Università di Udine è fortemente impegnata a promuovere pratiche sostenibili tra i suoi studenti e all’interno della comunità locale. La collaborazione con Arriva Udine e Il Comune durante la Settimana Europea della Mobilità 2024, che permette agli studenti di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici, è solo un passo concreto verso la riduzione delle emissioni e la promozione di uno stile di vita più sostenibile. Stiamo infatti interloquendo per migliorare il servizio soprattutto per il polo scientifico e la redazione di un piano spostamenti casa lavoro. Crediamo che incentivare l’uso del trasporto pubblico non solo contribuisca a ridurre l’impatto ambientale, ma sensibilizzi anche le nuove generazioni sull’importanza di scelte quotidiane più responsabili. Questa iniziativa dimostra che insieme possiamo fare la differenza per un futuro più verde e inclusivo.”

Ivano Marchiol, assessore viabilità del Comune di Udine: “Siamo ormai abituati a parlare di mobilità sostenibile, ma non sempre è altrettanto frequente riempire di concretezza quello che rischia di rimanere soltanto uno slogan, perché agire sulla mobilità sostenibile implica un cambiamento culturale, modificare le proprie abitudini, ma anche una serie di incentivi e di possibilità. Come Amministrazione comunale, insieme ad Arriva Udine e alla Regione, stiamo studiando diverse azioni per migliorare il trasporto pubblico nell’ottica di dare concretezza alla mobilità sostenibile. La settimana europea della mobilità sostenibile è un momento perfetto per promuovere iniziative utili a sensibilizzare i cittadini sul tema. Ben vengano quindi iniziative come quelle proposte da Arriva Udine per le scuole e gli universitari. In particolare poi come Comune abbiamo concordato una tariffa speciale per i bus domenica 22 settembre, in occasione della Maratonina e della Giornata senza auto: il biglietto orario di 1,45 euro sarà valido per tutta la giornata. Un modo per i cittadini per vivere la città in modo davvero sostenibile”.

“La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si regge la strategia del Gruppo Arriva nonché di Arriva Udine, che da anni sta portando avanti piani di investimenti basati anche sullo sviluppo di una flotta sempre più green, tra veicoli a metano in servizio da molti anni ad elettrici di più recente acquisizione. La settimana della mobilità è un’occasione che stimola tutta la comunità a riflettere su questi temi con maggiore attenzione ed abbiamo voluto proporre varie iniziative pensate proprio per avvicinare quante più persone possibili ad una mobilità più sostenibile” conclude Diego Regazzo, amministratore delegato della società di trasporto pubblico.