Vigili del Fuoco sotto organico: appello alle istituzioni

“La carenza negli organici dei VV.FF. del Friuli Venezia Giulia è una questione urgente, in particolare alla luce delle sempre più frequenti emergenze causate dai cambiamenti climatici sul territorio regionale: come Consigliere regionale, sento il dovere di ribadire l’importanza di un intervento risolutivo e strutturale e invito la Regione a farsi promotrice di una soluzione per fronteggiare questa mancanza di personale, che diventa ancora più critica in previsione delle future, e sempre maggiori, calamità naturali che dovremo affrontare.

L’ipotesi di regionalizzazione dei Vigili del Fuoco, o della loro sostituzione in alcune funzioni con i volontari della Protezione civile, come spesso propone Riccardi, va rifiutato. Ci vogliono professionisti preparati che abbiano a disposizione tutti i mezzi che solamente un servizio nazionale può offrire. Sarebbe opportuno, come abbiamo più volte dichiarato come Open Sinistra FVG, firmare accordi precisi tra Regione e VVFF. Durante l’incontro che si è tenuto ieri a Trieste tra il nuovo direttore regionale dei VV.FF., Mauro Luongo, e la stampa, è infatti emerso un quadro molto preoccupante: nei quattro comandi della regione sono attualmente operativi 814 pompieri permanenti, contro i 997 previsti; nel complesso, la carenza di personale permanente si attesta attorno al 18%, con possibili conseguenze dirette sulla capacità di risposta alle emergenze.”

“Un altro dato che emerge con forza dalla conferenza stampa riguarda il numero di interventi: dal 1° gennaio all’11 settembre 2023, i Vigili del Fuoco hanno svolto oltre 16 mila operazioni di soccorso, di cui 6.095 solo nella provincia di Udine e nell’anno in corso sono già stati effettuati più di 10 mila interventi, con un totale previsto di 26 mila. In questo scenario, desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a tutti i membri del corpo dei Vigili del Fuoco per il loro straordinario impegno e costante dedizione. Nonostante la carenza di personale, hanno comunque continuato a garantire la sicurezza dei cittadini e a proteggere il territorio. A loro va la mia più sincera gratitudine per lo sforzo e il sacrificio che dimostrano ogni giorno.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.