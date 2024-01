Arriva Udine. Simona Liguori: “A che punto siamo con le pedane elettriche sui minibus per i disabili?”

Le questioni aperte in casa Arriva Udine, la società di trasporti pubblici della provincia di Udine, sono approdate quest’oggi in IV Commissione consiliare dove i rappresentanti dell’ASI (Associazione Sindacale Indipendente) hanno fatto il punto della situazione. “Quanto sta accadendo ai lavoratori di Arriva Udine e riportato oggi in audizione dall’ASI – ha spiegato la consigliera Simona Liguori del gruppo Patto-CIVICA FVG -è preoccupante. Le energie di tutti i soggetti coinvolti dovrebbero unirsi per risolvere le tante questioni ancora aperte e legate alla retribuzione, alla sicurezza e alla qualità del servizio offerto agli utenti. E a tale proposito Liguori ricorda il “caso disabili” riportato a mezzo stampa lo scorso ottobre 2023 che dava conto dei disservizi nei quali a Udine i disabili con carrozzina incorrono a seguito del fatto che “i bus elettrici sono privi di pedana elettrica, disabile resta a terra” riferito ai i tre minibus che servono la linea 14 cosiddetta “circolare del Centro”. Tale criticità riguardante il 10% dei mezzi è stata oggetto di interpellanza da parte di Liguori nello scorso novembre. “Riteniamo sia utile e importante un piano di investimenti per l’acquisizione di nuovi mezzi già dotati di moderni dispositivi per disabili o di pedane elettriche da installare sui mezzi attualmente in dotazione” conclude la consigliera.