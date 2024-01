Artegna: Giuliana Musso e Maria Ariis venerdì in scena al Lavaroni

Il 2024 teatrale di Artegna si aprirà venerdì 12 gennaio con una delle artiste più amate dal pubblico del Teatro Lavaroni. Giuliana Musso, in scena assieme a Maria Ariis, alle 20.45 porterà nella stagione promossa da Comune, Circuito ERT e Amici del Teatro, il suo ultimo lavoro: Dentro. Una storia vera se volete.

In questo spettacolo l’attrice vicentina ma friulana d’adozione si misura con il drammatico tema della violenza sessuale perpetrata in famiglia, con i tabù che rendono più traumatico il dolore delle vittime, imprigionandole nel silenzio del segreto.

Dentro è la messa in scena dell’incontro con una donna e la sua storia. Tutto è affidato alla suggestione e alla forza della parola che si fa testimonianza, che squarcia il velo dell’occultamento della violenza. Dentro è la storia di una verità chiusa dentro ai corpi, che lotta per uscire allo scoperto.

Giuliana Musso sceglie di raccontare un’esperienza difficile da ascoltare: una madre che scopre la peggiore delle verità, una figlia che la odia, un padre innocente fino a prova contraria. E una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità.

Giuliana Musso – attrice, ricercatrice, autrice, Premio della Critica 2005, Premio Cassino

Off 2017 e Premio Hystrio 2017 per la drammaturgia – è tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine: un teatro che si colloca al confine con il giornalismo d’inchiesta, tra l’indagine e la poesia, la denuncia e la comicità. Una poetica che caratterizza tutti i suoi lavori, iniziati con la trilogia sui “fondamentali” della vita, Nati in casa, Sexmachine e Tanti

Saluti (nascita, sesso e morte), e proseguiti in un impegnativo viaggio nella distruttività del sistema patriarcale con La città ha fondamenta sopra un misfatto (ispirato a Medea. Voci di Christa Wolf), La Fabbrica dei preti (sulla vita e la formazione nei seminari italiani prima del Concilio Vat. II) e Mio Eroe (la guerra contemporanea nelle voci di madri di militari

caduti in Afghanistan). Nel 2019 debutta a Mittelfest il monologo La scimmia, testo originale ispirato al protagonista del racconto di Franz Kafka Una relazione per un’accademia.

Maria Ariis, attrice formatasi alla Paolo Grassi di Milano e perfezionatasi alla

Guildhall School of Music and Drama di Londra, è stata diretta da registi come Massimo Castri, Sergio Fantoni, Gigi Dall’Aglio, Cristina Pezzoli, Andrée Ruth Shammah.

All’attività teatrale alterna collaborazioni in produzioni cinematografiche e trasmissioni radiofoniche e televisive soprattutto per la Rai. Tra i lavori più recenti Fiaba femmina (2022) ispirato all’epistolario di Emily Dickinson per la regia di Monica Conti, Dalla semina al cielo (2021) di Aureliano Delisi, Solo il tuo nome mi è nemico (2018/19) liberamente tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare e scritto, diretto e interpretato assieme a Paola Salvi.

Informazioni sulle prevendite al sito ertfvg.it, vendite online su ertfvg.vivaticket.it.