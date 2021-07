Articolo Uno discute di elezioni amministrative: incontro a Torviscosa

Le prossime elezioni amministrative, tesseramento al partito e rilancio e costruzione di una solida e larga coalizione del centro-sinistra e dei progressisti in vista delle elezioni regionali del 2023, questi i temi al centro dell’incontro dei referenti territoriali di Articolo UNO della provincia di Udine.

La riunione, svoltasi a Torviscosa, si è poi particolarmente concentrata sui temi della pandemia e del lavoro. In questo quadro, si è ribadito necessario garantire una forte sanità pubblica, che si è mostrata in questa pandemia fondamentale a garantire e ad assicurare prestazioni sanitarie anche ai più socialmente deboli, così come attuare ogni azione volta a tutelare i lavoratori contro ogni ipotesi, purtroppo in campo anche in regione, di licenziamento.

Infine, in vista delle prossime elezioni amministrative, "siamo pronti a e stiamo lavorando in questi mesi" dichiara il Coordinamento provinciale di Articolo UNO, "per garantire ogni sforzo teso alla costruzione in ogni comune chiamato al voto, piccolo o grande che sia, di uno schieramento dei progressisti che unisca le diverse componenti per il raggiungimento di programmi condivisi e per contrastare anche sul piano locale una destra agguerrita e spesso nascosta sotto gli emblemi di un finto civismo".