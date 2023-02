Articolo UNO – Friuli Venezia Giulia su vittoria Elly Schlein:

“La chiara vittoria di Elly Schlein è un’innegabile e indiscutibile richiesta di cambiamento per la sinistra italiana.” Così dichiara Mauro Cedarmas, segretario regionale di Articolo Uno.

“Alla vigilia di un importante appuntamento per la nostra regione questa è una ventata di aria fresca che può fare bene alla sinistra tutta. Andiamo incontro alla richiesta di una politica che recepisca il disagio di quanti, con titoli di studio, lasciano la regione; di quanti lamentano l’esistenza di innumerevoli forme di rapporti di lavoro senza controlli e in piena disponibilità solo dei profitti; di quanti accusano le problematiche sulla sicurezza nel lavoro e del lavoro; di quanti reclamano una politica ecologica ed una economia virtuosa; di quanti esigono finalmente vera giustizia sociale. La strada per voltare pagina è quindi segnata, ora si tratta di percorrerla tutti insieme”.