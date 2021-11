Articolo uno nelle Agorà democratiche: Alleanza forte e aperta a sinistra per vincere le prossime elezioni regionali

“Sono positive e importanti le dichiarazioni del segretario del Pd Shaurli sulla costruzione di una alleanza forte e aperta per vincere le prossime elezioni regionali” Commenta così il segretario regionale di Articolo 1, Mauro Cedarmas, gli esiti della recente riunione dell’assemblea regionale del Pd. “E’ la strada che da tempo chiediamo di perseguire – continua il segretario – è necessario mettere subito in campo un progetto e una squadra alternativa che mandi a casa una amministrazione regionale fallimentare, a partire dalla disastrosa gestione della pandemia. In questi anni abbiamo assistito al depauperamento dei servizi, a una amministrazione regionale incapace di creare sviluppo e sicurezza, chiusa in una dimensione localista e alla difesa dei soliti amici. Bisogna creare un grande fronte di forze politiche, associazioni, singoli, pronti a battersi per un Friuli Venezia Giulia migliore”. “Saremo impegnati, noi di Articolo 1, - ricorda Cedarmas – nelle Agorà democratiche per dare il nostro contributo di idee e programmi affinché si costruisca un nuovo centrosinistra, radicato nella società e attento ai bisogni delle persone. E’ una sfida che va aperta il più possibile alla società se vogliamo che la nostra regione riacquisti il ruolo che merita in Italia e in Europa. Ora – conclude il segretario – è il momento di passare dalle parole ai fatti e noi ci siamo”.