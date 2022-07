Aspettando Udin&Jazz, si suona jazz in città… presenta: Luca Dal Sacco Trio

Continuano i concerti in città, in avvicinamento a Udin&Jazz Festival #playjazznowar, che si terrà a Udine dall’11 al 16 luglio. Sabato 2 luglio, al Caffè Caucigh di Via Gemona 36, alle 21 (ingresso libero), il terzo dei cinque appuntamenti di Aspettando Udin&Jazz prevede l’esibizione del trio del chitarrista Luca Dal Sacco che presenta il progetto “Some Funk Punk” con Matteo Mosolo al contrabbasso e Marco D’Orlando alla batteria. Info e prenotazoni t. 0432 502719 - www.euritmica.it ‘Some Funk Punk’, fresco di uscita per l’etichetta Caligola Records, è l’evoluzione dell'Acoustic Groove che ha sempre contraddistinto il sound dell'Humpty Duo di Dal Sacco e Mosolo. Il concerto, con un repertorio interamente originale, è un concentrato di energia e creatività, potenza e groove; si spazia dal jazz-funk contemporaneo, alle sonorità più intime e blues fino a momenti quasi post-punk metropolitano. Ciò che si può cogliere fin dal primo ascolto di ‘Some Funk Punk’ è quanto il poter fare finalmente musica insieme, dopo le limitazioni dovute alla pandemia, possa essere fonte di piacere, di energia e vibrazioni positive che sono quanto mai necessarie e fondamentali in tempi in cui trovare qualcosa di positivo è sempre più difficile.