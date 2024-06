Assemblea di bilancio della cooperativa Aster Coop: Logistica e Professionalità in un mondo Sostenibile e in Pace

Si è svolta nella cornice del parco Rubia di Pradamano (UD) l’annuale assemblea di bilancio della cooperativa di logistica Aster Coop. Nella relazione agli oltre 400 soci e invitati presenti, il presidente Claudio Macorig ha ripercorso l’andamento del 2023, con l’economia mondiale che ha continuato a risentire delle tensioni globali, nonostante alcuni segnali di miglioramento percepiti a fine anno. Gli effetti dei rincari delle materie prime, aggravati dal conflitto tra Russia e Ucraina, si sono fatti sentire in modo persistente. Inoltre, il conflitto tra Israele e Palestina ha aggiunto un ulteriore livello di incertezza geopolitica a fine anno: le tensioni e le violenze ricorrenti nella regione hanno contribuito a destabilizzare ulteriormente i mercati delle materie prime e a generare incertezze che hanno influenzato negativamente il commercio internazionale e gli investimenti. Il riemergere di fenomeni pirateschi e gli attacchi terroristici ai danni di navi e convogli commerciali nel Canale di Suez, uno dei corridoi marittimi più cruciali per il commercio globale, hanno causato l’interruzione del flusso delle merci, facendo aumentare i costi di spedizione e i prezzi delle materie prime, e influenzando negativamente le catene di approvvigionamento globali. Infine, l’evoluzione delle politiche monetarie globali che hanno visto la Federal Reserve statunitense e la Banca Centrale Europea adottare misure restrittive per contrastare l’inflazione, aumentando i tassi di interesse, ha avuto effetti significativi sui mercati e sulle economie nazionali, contribuendo nell’intento di stabilizzare i prezzi, ma rallentando la crescita economica. Da qui l’auspicio di Macorig affinché i conflitti cessino, per poter ritornare a un periodo di pace e stabilità.

In questo contesto di grande incertezza che, purtroppo, sta proseguendo anche nel corso del 2024 e che non pare vedere soluzione di continuità se non nei primi mesi del 2025, Aster Coop ha aggiornato le sue linee strategiche per il periodo 2023-2025, confermando l’obiettivo di una crescita bilanciata del proprio volume d’affari. La cooperativa ha consolidato il proprio modello organizzativo, presidiando adeguatamente le aree degli acquisti e delle vendite, la funzione tecnico-operativa, la formazione, la sostenibilità aziendale e mantenendo sempre alta l’attenzione della sicurezza sul posto di lavoro. L’esercizio 2023 si è chiuso con una perdita di 30.476 euro, un fatturato pari a 44.813.000 euro e un EBITDA di € 755.028, con attività svolte in 18 reparti operativi presenti in 5 regioni italiane e 784 soci lavoratori (il 18% sono donne, di cui il 90% assunte con contratto full-time). Per tutti i soci lavoratori si applica il CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni – Sezione Cooperazione” e l’accordo integrativo aziendale. Macorig ha, quindi, ricordato che a fine marzo 2024 è scaduto il CCNL di riferimento e che sono in corso le contrattazioni nazionali per il suo rinnovo che, alla luce dei recenti livelli di inflazione, si prospetta particolarmente rilevante in termini percentuali: un elemento di grande attenzione e rilievo per le imprese, i soci e i clienti di un settore per definizione particolarmente labour intensive. Aster Coop ha, inoltre, intrapreso un percorso volto a rendicontare in maniera completa, sistematica ed esauriente le informazioni circa la sua sostenibilità, grazie all’ausilio di consulenti specializzati. Tale iniziativa è propedeutica alla redazione del primo Bilancio di Sostenibilità aziendale, previsto per il prossimo anno. Infine, il presidente Macorig ha annunciato alla platea dei soci che la cooperativa è in una fase avanzata per ottenere la certificazione delle procedure di sicurezza (ISO 45001) e la certificazione della parità di genere (UNI Pdr 125:2022) nel corso del 2024.

