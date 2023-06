Assemblea Legacoop Fvg, a Trieste si parla di partenariato pubblico-privato

Oltre 200 mila soci, un valore della produzione che supera il miliardo di euro e quasi 200 cooperative associate, tra cui le più grandi della regione. Un osservatorio privilegiato sul movimento cooperativo e, di conseguenza, sull’andamento economico del territorio. È con questi numeri che Legacoop Fvg si appresta ad accogliere i soci per l’assemblea ordinaria delle cooperative associate. Un appuntamento importante per l’associazione in programma mercoledì 28 giugno al Teatro Miela di Trieste. I lavori assembleari inizieranno alle 10 con i saluti istituzionali da parte del sindaco della città, Roberto Di Piazza e dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, e con la relazione della presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig.

La tavola rotonda

Dopo la votazione e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo al 31 dicembre 2022, ci sarà spazio per un momento di confronto e discussione grazie alla partecipazione di diversi esperti. Tema scelto quest’anno è “Co-progettare il futuro presente: sinergie e strategie tra pubblico e privato”. A dialogare nella tavola rotonda, moderata dal giornalista e responsabile Ansa Fvg, Francesco De Filippo, saranno Paolo Rosso, esperto senior di politiche di sviluppo locale (Co-progettare tra pubblico e privato per promuovere sviluppo locale), Mauro Guarini, vice presidente cooperativa Part-Energy e Roberto Revelant, rappresentante Anci Fvg e sindaco di Gemona (L’esperienza della Comunità Energetiche Rinnovabili in Fvg: le opportunità di partenariato per contrastare la crisi energetica e promuovere la sostenibilità), Giovanna Barni, presidente di CulTurMedia e vice presidente Legacoop nazionale (Rigenerazione urbana e territoriale: nuovo abitare, welfare, culture-e colture), Walter Toniati, consulente senior ed esperto in PPP (Il partenariato pubblico privato: le novità introdotte dal codice degli appalti, opportunità e sfide) e Michela Vogrig, presidente Legacoop Fvg (Il ruolo della cooperazione e lo sviluppo di nuove strategie e sinergie tra pubblico e privato).