Assestamento: il Gruppo Pd sui territori per illustrare sue proposte. Tre gli appuntamenti, a Pasian di Prato, Tolmezzo e Gradisca d’Isonzo

In occasione della manovra estiva di assestamento di bilancio, in programma dal 23 al 25 luglio, il gruppo regionale del Partito democratico organizza una serie di incontri sui territori per illustrare le proprie proposte. Si tratta ovviamente di esercizio unicamente conoscituvo dato che il Pd non è al governo della Regione. Dalla sanità alle misure sociali e di welfare, toccando i temi dell’economia, delle politiche industriali e della transizione energetica, fino alle politiche abitative e agli enti locali, i consiglieri del Pd spiegheranno le azioni sulle quali il gruppo ha lavorato e che ha messo sul piatto in occasione della manovra economica estiva.

«L’assestamento di bilancio – spiegano il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti e il consigliere regionale Andrea Carli (relatore di minoranza del relativo disegno di legge) – con i suoi oltre 1,3 miliardi, interviene su un’ampia molteplicità di tematiche, coprendo al contempo diverse esigenze. Tuttavia registriamo negatività e mancanze che vanno colmate sul versante delle politiche industriali, della governance dei consorzi di sviluppo economico, degli enti locali, dell’edilizia agevolata e della sanità. Su questi ambiti, così come in altri, abbiamo preparato una serie di emendamenti modificativi del disegno di legge discusso in questi giorni nelle commissioni, che illustreremo in tali incontri. Vedremo se nella discussione in Aula, la maggioranza di centrodestra avrà la volontà di accogliere le nostre proposte e correggere storture che rischiano di non risolvere le criticità presenti, oppure se prevarranno logiche di parte». Gli appuntamenti in programma si terranno lunedì 15 luglio alle 19 all’Enaip di Pasian di Prato (Udine), in via Leonardo da Vinci 27; mercoledì 17 alle 18.30 all’albergo Roma di Tolmezzo, in piazza XX Settembre 14; giovedì 18, alle 18.30 all’albergo Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, in viale Trieste 124.