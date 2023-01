Associazione Apertamente: Giorno della Memoria a Staranzano 27 gennaio

Come già da diversi anni anche per il 2023 l’associazione culturale Apertamente celebrerà la Giornata della Memoria. Lo faremo a Staranzano come in diverse occasioni negli anni precedenti, si legge nell’annuncio, ma questa volta la sede dell’evento sarà l’Auditorium dell’Istituto Brignoli Einaudi Marconi. La scelta di questa nuova sede sta a significare quanto riteniamo importante che le celebrazioni di questa giornata si leghino al mondo della scuola e dei giovani, e proprio gli studenti saranno fra i protagonisti del programma che verrà proposto al pubblico. Saranno affidati allo scrittore Angelo Floramo le riflessioni sul significato di questa giornata ; altre letture di brani che testimoniano quelle vicende storiche saranno interpretate dalla regista e attrice Elke Burul. La parte musicale della serata sarà curata da due strumentisti, i maestri Aljosa Saksida alla fisarmonica e Daniele Furlan al clarinetto. Apertamente, assieme al Comune di Staranzano e all’Istituto Brignoli Einaudi Marconi, con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e Bcc di Staranzano, rinnova la celebrazione della Giornata della Memoria, dell’Olocausto che colpì milioni di persone, ebrei, dissidenti politici, zingari, testimoni di Geova, omosessuali, e tutti coloro che non aderirono alla follia nazifascista. Lo facciamo in una sede scolastica, dove le giovani generazioni costruiscono il loro patrimonio culturale e, ancor di più, la loro coscienza critica. Proprio la conoscenza di queste tragedie da parte delle giovani generazioni, la capacità di conoscere e ribellarsi a ogni sopruso, sono la garanzia perché ciò non avvenga più è perché i mostri del nazismo, del fascismo, del nazionalismo e dell’integralismo non possano più soffocare la nostra società. La serata si terrà venerdì 27 gennaio, all’auditorium dell’istituto Brignoli Einaudi Marconi alle ore 18.