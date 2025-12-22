Associazioni per il software libero: in legge di stabilità Fvg accolto Odg Honsell (Open)

“Nel corso della discussione della Legge di stabilità è stata accolta una proposta di Open Sinistra FVG finalizzata alla valorizzazione del

ruolo delle associazioni che promuovono il software libero e l’open source sul territorio regionale: si tratta di realtà associative che contribuiscono in modo concreto alla diffusione di competenze digitali avanzate, alla trasparenza e all’autonomia tecnologica.” Così in una

nota il Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, Furio Honsell. “La Giunta – conclude Honsell – ha così riconosciuto, attraverso

l’approvazione del nostro ordine del giorno, la necessità di coinvolgere queste comunità nelle politiche di trasformazione digitale.”